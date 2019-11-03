Nefes aldıran keçiboynuzu kürü

20 gün uygulanan kür, nefes almayı kolaylaştırıyor. Keçiboynuzu soğuk suyla yıkandıktan sonra küçük parçalara ayrılarak yarım litre suyla kaynatılıp soğutulduktan sonra 3 gün bekletip içmek şeklinde uygulanmalıdır. Bu doğal ve şifalı tedavi yöntemi yetişkinler için her sabah ve akşam bir çay bardağı şeklinde çocuklar için ise sadece kahvaltıdan önce bir çay bardağı içilmesi şeklinde bir tedavi önerilmektedir. Bu kür 20 gün uygulanmalıdır. 20 günden sonra ise aynı şifalı tedavi yöntemine bir çay kaşığı bal ilave ederek 20 gün daha devam edilmelidir.