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30 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 02:41:09

Nefes aldıran baharat

Çörekotunu, bal ya da pekmezle karıştırarak her gün bir kaşık tükettiğinizde, bronşit ve nefes darlığına çare oluyor.

Çörekotu, binlerce yıldır bütün dünyada hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Çörekotunu değerli kılan, içerdiği vitamin ve minerallerdir. İnsan sağlığına şaşırtıcı şekilde sağladığı katkıyla hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılan, çok zengin vitamin ve mineraller içerir. Vitamin olarak A, H, C, B1, B2 ve B6 bulunur. Mineral olarak selenyum, çinko, magnezyum kaynağı olan çörekotunun içerdiği en önemli bileşim ise thymol türevidir. 

ASTIM ATAĞINI GEÇİRİR 

Aktif madde olarak thymoquinon, uçucu olmayan yağlar ve nigellon barındıran çörekotu, bunların yanı sıra, palmitik asit, linoelik asit, oleic asit, sodyum, potasyum, kalsiyum, çinko, demir, magnezyum, bakır ve fosfor içerir. Thymoquinone, çörekotunun önemli bir bileşeni olarak, birçok hastalık için şifa kaynağıdır. Başta tansiyonun dengelenmesi olmak üzere bronşit, alerji, artrit, astım, romatizma gibi hastalıkların şiddetini azaltıcı, kan şekerini düşürücü ve ürik asit giderici etki sağlar. Bademcik ve boğaz iltihaplarına çare olur. 2010 yılında yapılan bir dizi laboratuvar çalışması sonucunda, çörekotunun astım hastalığına yönelik olumlu etkilerinin olduğu kanıtlandı. Astım ataklarında bir fincan kahveyle karıştırılarak sabah ve akşam içilir. Kısa sürede astım atağınız geçecektir. 

7 GÜNDE ETKİ EDİYOR

Çörekotu yağını göğüs ve sırt kısmına uygulayın veya kaynar suya bir tatlı kaşığı karıştırın, günde 2 kere buharını soluyun. Fitoterapi uzmanları, astım ve bronşit tedavisi için çörekotuyla hazırlanan macunu öneriyor. Çörekotu tozunun içine kestane balı, karadut pekmezi, andız pekmezi, zencefil tozu, meyankökü tozu, turp ve ısırgan tohumu ekleyin. Karıştırıp birkaç gün bekleterek elde edeceğiniz macundan günde iki tatlı kaşığı tüketin. Çocukların bir tatlı kaşığı tüketmesi yeterlidir. Bu macunun yedinci günden sonra hastalık şikayetlerinde önemli ölçüde azalma sağladığı belirtilmektedir.

ROMATİZMAYA DA İYİ GELİYOR

En çok Hindistan ve çevresinde yaygın olarak yetiştirilen çörekotundan çıkarılan yağın ayrıca geçmişte güzellik amacıyla da eski dönemlerin kraliçeleri tarafından kullanıldığı bilinmektedir. 

AĞRILARI GEÇİRİYOR

Romatizma ağrılarına iyi gelmesi, zayıflamaya yardım etmesi ve kolesterolü dengelemesi, çörekotu yağının faydaları arasındadır. Çörekotu yağı satın alırken soğuk sıkım yani soğuk pres yöntemiyle üretilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

ÇOK ACI OLMAMALI

Yağın tadı bilindiğinin aksine çok acı olmamalıdır.  İşte faydalarından bazıları: Kemik, kas ve eklem ağrılarına iyi gelir. Artrit ve romatizma ağrısını geçirmeye fayda sağlar. 

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