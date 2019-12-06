Kış aylarında saç bakımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Native Base açıkladı...

Her kadın, saçlarının parlak, dolgun ve bakımlı görünmesini ister. Özellikle kış aylarında sağlıklı saçlara sahip olmak ise her zaman kolay olmuyor. Mevsim değişimiyle birlikte nasıl kıyafetlerimizi değiştiriyorsak, saçlarımıza uyguladığımız bakım tekniklerini değiştirmeli, mevsim şartlarına uygun hareket etmeliyiz. Yaz boyunca deniz, güneş ve sıcak havadan yorulan saçlar, kışın soğuk ve kuru havanın etkisiyle yıpranır. İşte keratin bakımının öncülerinden Native Base’in kış aylarında saç bakımı yaparken dikkat edilmesi gereken altın kuralları:

Saçlarınızı kış aylarında her gün yıkamaktan kaçının: Saçların sık sık yıkanması, doğal yağlanmayı önleyerek kurumaya ve sonucunda da saçların kırılarak yıpranmasına neden olur. Kirli havaya fazlasıyla maruz kalanlar ve aşırı kepeklenme sorunu yaşayanlar saçlarını en fazla iki günde bir yıkamalı. Bu tür sorunlarla karşı karşı olmayanlar ise kendi saç tiplerine uygun olarak 5 günde bire kadar saçlarını yıkamayabilir.

Saçlarınızı sıcak suyla yıkamayın: Saç diplerinde ve saç üzerinde asit ve lipit tabaka bulunur. Sıcak suyla saçların yıkanması durumunda bu koruyucu tabaka erir. Saçları çok sıcak suyla yıkamak yerine ılık suyla yıkamaya özen gösterin.

Kimyasal madde içeren ürünler kullanmayın: Bu ürünler kısa vadede güzel sonuçlar almanızı sağlasa da saç sağlığınızı olumsuz etkiler. Özellikle sülfat ve paraben içeren şampuanlardan uzak durun!

Sabun sandığınız kadar faydalı değil: Sabunlar alkali içerdiği için saç derisini kurutarak mantar ve bakteri üretimine neden olur. Saç tipinize göre (normal, kuru ya da yağlı) şampuanları tercih edin.

Saçlar yıkandıktan sonra bakım kremi kullanın: Saçlarınızı yıkadıktan sonra kullanacağınız bakım kremleri saçı besleyerek güçlendirir. Dış etkenlerden arınan saçlarınızı kremlerle destekleyerek güzel bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Saç kurutma makinesine dikkat! Yıkama sonrasında saçlarınızı kurutmak için pamuklu havlu kullanmayı tercih edin. Ancak her zaman havlu kullanmak mümkün olmuyor. Saç kurutma makinesinin kullanılacağı durumlarda yüksek sıcaklıkta çalıştırmamaya gayret edin. Kısa sürede saçlarınızı kurutmak yerine nispeten düşük derecede biraz daha uzun sürede kurutmayı tercih edin.

Fön çekmek ve aşırı sıcak maşalar saçı mahvediyor: Saçları şekillendirmek için kullanılan fön ve maşa işlemi saçın yapısına zarar vererek zayıflamasına neden oluyor. Bu yöntemlerin yerine saçlarınıza şekil verirken iyonlu ürünler kullanın. İyonlar ısı koruyucu özelliğe sahip olduğu için saçınızı kış aylarında soğuklara karşı, yaz aylarında ise sıcak havaya karşı korur. Böylece saç şekillendirirken saçın uğrayacağı zararı önelerken kırılmalara karşı daha dayanaklı hale getirir.

Kış aylarında açık renk boyalardan kaçının: Saçlarınızı boyatmak istiyorsanız özellikle kış aylarında açık renk boyatmaktan kaçının. Doğal renginize yakın boyalar seçmek kış aylarında saçlarınıza daha iyi gelecektir.

Boya sonrasında keratin bakımla saçlarınızı güçlendirin: Saç tellerinin boyanması için yaygın olarak kullanılan ürünler saç tellerinin doğal renk pigmentlerini ortadan kaldırarak yeni bir renk oluşturur. Ancak ortadan kaldırılan sadece renk değildir. Bu işlem aynı zamanda saç tellerinin güç kaynağı protein olan keratini de ortadan kaldırarak, saçlarınızı daha narin ve hassas bir hale getirir. Bunun için yapılacakların başında saç açma işlemi sırasında kuaförünüzden keratin destekli ürünlerin kullanılmasını istemektir. Native Base keratin destek ürünleri saçı dış kaynaklı beslemek yerine, saç tarafından emilerek saçın onarılmasına yardımcı olur. Daha etkili sonuçlar alamak için saçlarınızı nemli tutmalı, yüksek ısılı işlemlerden kaçınmalı ve saç türünüze uygun ürünler kullanmalısınız.

Saçların hava ile temasını kesmeyin: Saçlarınızın çok gergin hale getiren tokalar ve taçları kullanmayın. Özellikle kökleri rahatsız edecek kadar ağır tokalar takmaktan kaçının. Bu şekilde kullandığınız tokalar saçlarınızın köklerini zorlayarak kopmasına neden olur.

Saç derisi hastalıklarında dermatologlara güvenin: Diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi tedavi için hekimlere güvenin. Alternatif ürünler ya da kulaktan kulağa yayılan yanlış yöntemlerle cilt hastalıklarınızı tedavi etmeye çalışmayın. Sedef ve egzama gibi hastalıklarda dermatologların önereceği kükürt ve katran içeren; mantar ve bakterilere karşı koruyucu özellikte ilaçlı şampuanları kullanın.

Dökülmeye karşı saçlarınızı besleyin: Yoğun saç dökülmesi probleminiz varsa saçlarınızı beslemek için yine aynı şekilde dermatoloji uzmanınızın önerdiği biotin, çinko, selenyum, metionin, E, B ve D vitamini içeren destekleyici ilaçlar kullanın.

Saç sağlığı için beslenmeye dikkat edin: Dengeli ve sağlıklı beslenmek saçlarınız için de çok önemli. Aşırı yağlı ve tuzlu besinler tüketmek saçlarınıza zarar verdiği gibi sigara ve alkol ürünleri de saç sağlığınızı doğrudan etkiler. Sağlıklı saçlar için bol su, sebze, meyve, süt ürünleri ve yeterince protein tüketin.