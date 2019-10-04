Narın yedi faydası

Bereketin simgesi nar, neredeyse içindeki tane sayısı kadar şifalı etkiye sahip; çekirdeklerinde dünyadaki en kuvvetli antioksidan maddelerini barındıran, yüksek miktarda ‘polifenolik bileşikler’, ‘antosiyaninler’ ve ‘tanenler’ içerir. Narın çekirdeğindeki etkili maddeler, kanser hücrelerinin üremesini durdurur. Nar suyu tansiyonu dengeler. Günde 2 bardak nar suyu içmenin, başlangıç seviyesindeki yüksek tansiyon hastalarının tansiyonlarını dengelediği yapılan çalışmalarla ispatlanmıştır. Nar kabuklarıysa içerdiği tanenler sayesinde ishal durdurucu etkiye sahiptir.

KANSER HÜCRELERİNİ ZAYIFLATIR

Nar, çok güçlü antioksidan maddeler içerir. Bu değerli antioksidanları kanserle mücadele ettiğine dair birçok çalışma vardır. Yapılan çalışmalarda, nar bileşenlerinde bulunan antioksidan maddelerin meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını önlediği, hatta bir kısmını yok ettiği gözlemlenmiştir. Prostat kanseri erkeklerde en yaygın görünlen kanser türüdür. Yapılan kan tahlillerinde PSA'nın yüksek çıkması alarm zillerinin çaldığını gösterir. Nar bileşenlerinin prostat kanseri hücrelerinin üremesini yavaşlattığı, bir kısmının da yok olmasını sağladığı tespit edilmiştir.

GRİP VİRÜSÜNE KARŞI SAVAŞIR

Narın içerdiği antioksidanlar gribe neden olan mikrop ve virüsleri zararsız hale getirir. Bununla birlikte, bakteriler tarafından kaynaklanan enfeksiyon hastalıklarına karşı özellikle nar suyunun ciddi anlamda koruyucu etkisi vardır. Özellikle kış aylarında artan gribal enfeksiyonlara karşı, önceden tüketilmesinde fayda vardır. Çünkü narın içerdiği C vitamini vücudun soğuk algınlığına karşı direncini arttırır.

KARACİĞERİ TEMİZLER

Nar, karaciğer için çok faydalıdır çünkü onu güçlendirir ve toksinlerden arındırır. Aynı şey kan için de geçerlidir. Kanı detoks eder ve arındırır. İçindeki yüksek sitrik asit, potasyum ve su, vücutta tutulan sıvıların atılmasına ve iyi bağırsak performansına destek olur.

CİLDİ YENİLER

Narın içerisindeki antioksidanlar, kozmetik ürünlerinde kullanılır. Bu yüzden özellikle yüz maskelerinde nar suyu ve kaynatılmış nar kabuklarını kullanarak genç bir cilde sahip olabilirsiniz.

KALBİ KORUR

Haftada birkaç kez nar suyu içmek kandaki kolesterol seviyesini düşürür ve hipertansiyona bağlı bazı hastalıkların oluşmasını önler. Ayrıca nar suyu damar tıkanıklığı riskini azaltır. Nar, damar kanallarındaki birikimi önler ve bu da patolojik sertleşmenin önüne geçer. İtalya Napoli Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, 2 hafta boyunca her gün nar suyu içen kişilerde sistolik basıncın yüzde 5 daha az olduğu görülmüştür.

AĞIZ YARALARINI GEÇİRİR

Narın bileşenleri zararlı mikroorganizmalarla mücadelede en güvenilir yardımcılarımızdan biridir. Özellikle candida mantarı ve zararlı bakterilere karşı oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Tüm bu özellikler sayesinde ağız yaralarında, diş eti çekilmelerinde, dişlerde plak oluşumunda güvenle kullanılabilir. Özellikle gece yatmaya yakın ALZHEIMER

RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Aile geçmişinde alzheimer ya da parkinson gibi hastalıkları olanlar beslenme listelerine narı kesinlikle dahil etmelidir. Narın beyin damarlarında plak oluşumunu önlediğinden yola çıkan araştırmalarda, alzheimer hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca beyin hücrelerinde görülen iltihabı büyük ölçüde yok etmesi parkinson hastaları için umut olabilir.

ÇİÇEĞİYLE ÇAY DEMLEYİN

Narçiçeği çayı, bir su bardağı sıcak suda bir tatlı kaşığı bitkiyle 5 dakika demlenerek hazırlanır. İshal durumunda bir tatlı kaşığı öğütülmüş kuru nar kabuğu, ılık suyla içilebilir.