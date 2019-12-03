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03 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 22:44:59

Nar kabuğu çayı kolesterolün düşmanı

Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi narın kabuğuyla hazırlanan çay, kolesterolü dengeliyor, kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor.

Kasım ayında başlayıp ocak sonuna kadar taze bulabildiğimiz narın faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir C vitamini deposu olan bu kış meyvesinin kendi kadar kabuğu da şifalıdır. Kurutup çayını yaparsanız kolesterolle mücadele edebilir, kalp ve damar sağlığının yanı sıra bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilirsiniz. Kabuğundan yapılan çay için bitkisel tedavi uzmanları, hastalıklara karşı bünyeyi güçlü hale getirdiğini, gribe karşı savaş açtığını, mikrop öldürdüğünü bunların yanı sıra hazırlanan karışımı cildinize sürdüğünüzde cildinizi güçlendirdiğini söylüyor. 

VİTAMİN DEPOSU 

Bir adet nar, ortalama 102 kalorilik bir enerji içerir. Boğaz, akciğer ve göğüs için faydalı bir meyvedir. Günde bir nar, günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılar. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Yemeklerden sonra yediğiniz nar mideye iyi gelir. Aynı zamanda demir, kalsiyum, K vitamini, çinko, bakır, bol miktarda manganez içerir. Bu bol vitaminli meyveden kışın çocuklarınıza nar çayını içirerek da faydalanabilirsiniz. 

CİLT İÇİN DE FAYDALI 

Taze narla cilt bakımı yapmak içinse bir adet büyük narın kabuğunu temizleyin ve geri kalan çekirdekli bölümü miksere atarak yoğun bir sıvı kıvamına gelinceye kadar çalıştırın. Daha sonra sıvı narı boyun bölgesi de dahil olmak üzere tüm yüzünüze yayın. 20-25 dakika kadar kurumasını bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü temizleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra nar kabukları güneşi bloke etmeye yardımcı olur ve sizi UVA ve UVB ışınlarından korur. Narın cildinize faydasını gösterebilmesi için en az 2-3 hafta bu uygulamayı 2-3 günde bir tekrar edin. 

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