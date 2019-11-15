Nane çayı mideyi rahatlatır

Nane, hafif acı tadı ve kokusuyla iştah açar, sindirim sistemini rahatlatır, hazmı kolaylaştırır, mide ve bağırsak gazlarını giderir, mide ağrılarına karşı fayda sağlar. Özellikle nane limon çayı, bulantılara karşı halk arasında oldukça iyi bilinen ve bu durumlarda yapılan bir çaydır. Yaprakları çiğnendiğinde, ağız kokularını yok eder. Safra akışını düzenlenmesi, bağırsak solucanlarını, kurtlarını düşürmesi, kalbe iyi gelmesi, kalp hastalıklarına engel olması da diğer faydaları arasındadır. Kas ağrılarını geçirmeye yardım eder.

ASTIM TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Özellikle emziren kadınların tüketmesi faydalıdır. Çünkü anne sütünü artırarak emziren kadınların direnç kazanmasını sağlar. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi durumlarda da limonla birlikte hazırlanan çayı tüketilebilir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Vücuttan ödem atılmasına yardım eder. Tekrar eden astımla alerjik reaksiyonların iyileşmesine fayda sağlar. Kışın oluşan burun tıkanıklığını açmak için de nane çayı solunabilir. Ayrıca bu çayın solunmasıyla sinüzitler de açılır. Boğazın kurumasını, gıcık yapmasını önler. Heyecan ve el ayak titremesi gibi durumlarda da fayda sağlar.