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05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 19:34:10

Mor havuç bağışıklığı güçlendiriyor

Turuncu havuçtan 30 kat fazla antioksidan içeren mor havuç, vücut direncini artırıyor. Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların önüne geçiyor. 

Şalgam suyunun hammaddesi olarak kullanılan mor havuç, rengiyle her göreni şaşkına uğratıp, “Boya mı o” diye düşündürse de aslında doğal bir sebzedir. “Rengi neden böyle” sorusunun cevabını beslenme uzmanları şu şekilde veriyor: Mor havuçta, turuncu havuçların içinde olandan neredeyse 30 kat daha fazla antioksidan bulunuyor. Antosiyanin adlı pigmentler bakımından zengin olan mor havuç, bu nedenle en şifalı sebzeler arasında yer alıyor. Konya Ereğli’nin patentli ürünü olarak tanınan mor havuç, en çok Konya, Ankara (Beypazarı), Antakya ve Güney Marmara’da yetiştiriliyor. Halk arasında şalgam havuç olarak da anılan mor havucun faydalarını beslenme uzmanları şu şekilde sıralıyor:

- Yüksek miktarda A, C ve K vitaminleriyle potasyum, çinko, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içeriyor. Bu sayede bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, bizi hastalıklardan koruyor.

- Midemizin sağlığını korumamıza yardımcı olan mor havuç, özellikle gastrit, ülser gibi mide asidi kaynaklı sorunların iyileşme sürecine destek oluyor.

- Mor havuç, yüksek oranda besin lifi barındırdığından, sağlıklı bir sindirim sistemimiz olmasını sağlıyor. Bu özelliği sayesinde iştah artırıcı bir etki de oluşturabiliyor.

- Çok güçlü antioksidan özellikleri bulunduğundan vücudumuzu serbest radikallerden koruyor. Bu özelliği de onun, gripten tutun da çeşitli kanser türlerine kadar vücudumuzda koruyucu bir etki oluşturuyor.

- Hücrelerimizin temizlenmesini sağlıyor. Daha ışıl ışıl, temiz bir cilde kavuşulmasının yanı sıra yaşlanma karşıtı bir etki de oluşturarak kırışıklıkların oluşmasına engel oluyor.

- Antioksidan özellikleri sayesinde mor havuç, detoks suyu olarak da değerlendirilebiliyor. Ödem ve şişkinliklerden kurtulmak için tek başına en doğal reçetelerden biri sayılıyor. 

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