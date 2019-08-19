Mısır püskülü şifa dağıtıyor

Aktardan kolaylıkla bulabileceğiniz mısır püskülüyle demlenen çay binbir derde deva olarak gösteriliyor. Mısır püskülü çayı, zengin bir C ve K vitamini, potasyum ve antioksidan kaynağıdır. Bitkisel tedavi uzmanlarına göre, kalp hastalıklarından, cilt hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığı doğal yoldan tedavi edebilir.

EGZAMAYI İYİLEŞTİRİR

Tansiyonu dengeleyen mısır püskülü çayı, vücuttaki insülin seviyesini de düzenler. Kaynayıp soğuttuğumuz mısır püskülü, ciltte çıkan döküntü, çıban ve egzama gibi rahatsızlıkları tedavi edebilir. Ayrıca sinek ve böcek ısırıklarından kaynaklanan kaşıntı ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Uzmanlar bu lezzetli çayın diğer faydalarını ise şöyle sıralıyor:

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Bu çay sindirimi kolaylaştırmaya ve sindirim problemlerini tedavi etmeye yardımcı olur. Mısır püskülü çayı, karaciğer tarafından safra salgısını uyararak yiyeceklerin daha kolay sindirilmesini sağlar. Böbrek problemlerini tedavi eder: İdrara çıkarken ağrı, idrar yolu enfeksiyonu, idrar yolu iltihabı, böbrek taşı gibi böbrek problemlerini mısır püskülü çayı içerek tedavi edebilirsiniz. Gut ağrılarını azaltır: Mısır püskülü çayı gut hastalarının ağrılarını azaltabilir. Günde 3 bardak içerek başlayın. Ağrılarınızın azaldığını fark ettiğinizde günde bir bardağa düşebilirsiniz. İyi bir idrar söktürücüdür: Mısır püskülü çayının idrar söktürücü özelliği, vücuttan toksinlerin ve diğer zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

Çayı nasıl yapılır?

Bir yemek kaşığı mısır püskülünü bir bardak su içinde kaynatın. 15-20 dakika demlenmeye bıraktıktan sonra dilerseniz bir tatlı kaşığı balla tatlandırabilirsiniz. Kalan çayı 2-3 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.