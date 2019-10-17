Migrene mineçiçeği 

Bir çay kaşığı kurutulmuş mine çiçeğini bir su bardağı kaynamış suda kaynatıp içtiğinizde depresyon ve migren ağrılarını iyileştirir.Geleneksel bitkisel tıpta, baş ağrılarını, uykusuzluğu, depresyonu, anksiyeteyi, böbrek taşlarını, gut hastalığını, sarılığı ve diğer rahatsızlıkları tedavi için kullanılmış olan bitki, anne sütünü de artırabiliyor ve ayrıca adet dönemindeki ağrılara da iyi geliyor. 2016 yılındaki bir çalışma, mineçiçeğinin sinir sistemi üzerinde pozitif etkilerinin bulunduğunu gösteriyor. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, ham mineçiçeği özütünün inmelere karşı etkili olduğu görülmüştür. Bunun yanında hayvanlarda uykuya dalma sürecini kolaylaştırırken, uyku süresinin de uzamasını sağlamıştır. Bu yönleriyle bir sakinleştirici olarak kullanılarak epilepsi, anksiyete, uykusuzluk gibi rahatsızlıklara karşı da etkili olmaktadır.