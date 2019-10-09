Migren ağrısını mercanköşk geçiriyor

Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi olan mercanköşk bitkisi sayesinde migren ağrısından kurtulabilirsiniz. Antiviral ve antienflamatuvar etkisi sayesinde, üst solunum yollarını rahatlatarak, beyne daha fazla oksijen akışı sağlar. Bu sayede şiddetli migren ağrısı hafifler ve bir süre sonra tamamen geçer. Mercanköşk bitkisini çay formunda demleyerek, düzenli bir şekilde içebilirsiniz. Bir bardak suyu kaynatın ve içerisine bir tutam mercanköşk ilave edin. Bir süre demlendikten sonra ılık bir forma gelince içebilirsiniz.