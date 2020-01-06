Mideniz değil, diliniz ülser olabilir

Küçücük beyaz bir leke günlük hayatı yaşanmaz kılar mı? Eğer bu leke, dilinizin ucunda veya kenarında çıkıyor, ıslaklıkla veya temasla yanmaya başlıyor ve yemek yerken bile çok rahatsız ediyorsa kılar. Bu sorunun kaynağının dil ülseri olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mustafa Kavuğudurmaz, “Aftöz ülser ya da bilinen adıyla dil ülseri, dil üzerinde meydana gelen beyaz nokta şeklindeki lezyonlara verilen isimdir.

YORGUNLUK HİSSİ VE AĞRI YAPAR

ansere dönüşmesi çok düşük bir ihtimaldir. Beyazdan pembeye doğru dönen ülserler kanamaya neden olduğundan çok daha rahatsız edicidir. Genellikle dilin ucunda çıkan lezyonlar ayrıca yanak, dudak içleri, diş etlerinde de görülebilir” dedi. Hormonal dengesizlikler, gıda alerjisi, uyku bozuklukları, sigara ve alkol kullanımı, zayıflamış bağışıklık sistemi gibi nedenlerle oluşan dil ülserinin belirtileri ağızda oluşan yaralardır. Bu yaralar oldukça rahatsız edicidir. Çünkü en küçük temasta veya yemek yerken bile yanma hissi oluşur. Rahatsızlık ve yanma hissinin yanı sıra; yutma güçlüğü, boğaz ağrısı, dilde morarma, dilde kanama ve şişme oldukça sık görülür. Bu belirtilerin yanı sıra daha az görülen şikayetlere de yol açabilir. Bunlar; vücutta ağrı, ishal, ateş, aşırı yorgunluk, halsizlik, lenf bezlerinde şişmedir.

TUZLU SUYLA GARGARA YAPILMALI

Dil ülserinin teşhisi oldukça kolaydır. Kişinin başvuracağı uzman doktor, hastanın dilindeki yaraları önce muayene eder. Çeşitli tetkik ve testler sonrasında tedavi yaklaşımına karar verir. Hastalığın tedavisinde genellikle doktorun verdiği ülser ilaçları kullanılır. İlaçlar kısa bir zamanda kişinin dilindeki lezyonlara etki ederek kişinin normal yaşantısına dönmesini sağlar. Ancak kişinin tedaviden sonra tekrar aynı şeyi yaşamaması için değiştirmesi gereken bazı unsurlar vardır. Öncelikle ağız bakımına çok daha dikkat etmeli, tuzlu suyla gargara yapmalıdır. Aynı zamanda bağışıklık sitemini güçlendirmek amacıyla C vitamini takviyesi alınabilir.