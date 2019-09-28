Midenin doğal ilacı zeytin çekirdeği

Günde 3 adet zeytin çekirdeği yutmak, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geliyor. Kolesterol ve şekerin düşmesini sağlıyor.

Sağlığa etkileri tartışılmaz bir konumda olan zeytinin çekirdeklerini yutma konusu, halk arasında yararlı olduğu düşüncesi hakim olsa da, kimi uzmanlar tarafından ise zararlı olduğu söyleniyor. Buna karşın, ülkemizdeki en önemli beslenme uzmanlarından Prof. Dr. Canan Karatay ise, zeytin çekirdeği yutmanın faydalı olmasının yanı sıra vücut sağlığı için de gerekli olduğunu söylüyor. Günde 5-6 adet zeytin çekirdeği yuttuğunu söyleyen Canan Karatay ve kendisine katılan genel çoğunluğa göre de zeytin çekirdeğinin faydaları şu şekilde sıralanıyor: “Zeytin çekirdeği yutmak, kabızlık sorununa iyi geliyor, mideyi ve bağırsakları rahatlatıcı özelliğe sahiptir.



MİDE YANMASINI GEÇİRİR



Hemeroid hastalığına karşı önemli bir etki yaratıyor. Kötü kolesterol ve tip-2 diyabet hastalarının şekerlerinin düşmesinde yardımcı oluyor. Midedeki asidin fazla olmasıyla yanma sorununa karşı zeytin çekirdeği çokça tercih ediliyor. Kanserli hücrelere karşı da etkilidir.” Beslenme uzmanları, “Nasıl badem, ceviz ve fındığı yiyor ve güçleniyorsak zeytinin çekirdeğini de yutarak mide yanmalarınızı azaltın, bağırsaklarınızı güçlendirip kabızlığınızı ortadan kaldırın. Zeytin çekirdeği yapısı bol selüloz içerdiği için serttir, çiğnenerek yenilmez fakat bu selülözik maddeyi, sindirim enzimleri ve mide asidi kolaylıkla eriterek içerdiği çok değerli ve bir zeytin ağacının gücünü barındıran özünü ortaya çıkarabilir” diyor. Zeytin çekirdeğinin sahip olduğu bu özün mide yanması olan kişilerde mide iç yüzeyini güçlendirerek yanmaları azaltacağını kaydeden uzmanlar şunları dile getiriyor:



ZARAR VERMEZ



“Bağırsağın güçlenmesini sağlayarak kabızlık probleminde yardımcıdır. Sindirim sistemini konu alan bir çok rahatsızlığı da giderdiği araştırmalarda tespit edilmiştir. Sabah kahvaltı sırasında yutulan 3 adet zeytin çekirdeği, en azından selülozu eriten enzim aktivasyonunu sağlayarak sindirim sistemini güçlendirecek ve böylece selüloz içeren bir çok yiyeceğin de sindirimini kolaylaştıracaktır. Zeytin çekirdeğinin selülozik yapısını tamamıyla eriten enzimlerimiz ve mide asidimiz sayesinde zeytin çekirdeğini yuttuğunuz da korkmayın, bağırsaklarınız tıkanmaz, zeytin çekirdeğinin sivri uçları da size zarar vermez. Zeytin çekirdeğinin yutulması nedeni ile zarar görüldüğüne dair tıbbi bir araştırma yoktur.”

YAPRAĞIYLA ÇAY DEMLEYİN

Zeytin yaprağından yapılan çayın uzmanlar tarafından önerilen faydaları şöyle sıralanıyor: Yaprakta bulunan antibakteriyel bileşenler sayesinde vücudumuzdaki bakterilerin temizlenmesi sağlanıyor. Antiviral özelliğiyle virüslerle savaşarak bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve hastalıklara yakalanma riskini azaltabiliyor. Vücudumuzdaki mantarların oluşumunu engelleme ve yok etmede etkili olabiliyor. Sindirim sistemini düzenleyerek mideyi rahatlatlatıyor.

Antioksidan özelliğiyle vücudumuza giren kimyasal maddelerin yıkıcı etkileriyle savaşarak bağışıklık sistemini koruyor, hücre yenilenmesine de yardımcı olarak daha genç kalmamızı sağlıyor. İnsülin direncini artırarak kan şekerini düzenliyor. Şeker hastalarının doğru kullanması halinde fayda sağlayabileceği söyleniyor fakat tüketiminizin mutlaka doktor kontrolünde olması gerekiyor. Çay, tansiyon dengeleyici özelliği sayesinde yüksek tansiyonu düşürüyor. Ayrıca kalp hastalıklarına karşı da mücadele veriyor.