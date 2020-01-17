17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 23:20:09
Mide için en faydalı bitki ayısarımsağı
Sarımsak ve pırasanın kullanıldığı tüm yemek ve salatalara katılan şurubu da yapılan 'ayı sarımsağı' ülser, reflü ve gastrit gibi mide sorunlarına çare oluyor.
Ayısarımsağı, normal sarımsağın daha güçlü bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Diğer sarımsak ve soğan türlerinde olduğu gibi hem yaprakları hem de kökleri tüketilir. Mideleri hassas olanlar, yaprakları ve soğanı ince doğrayıp üstüne sıcak süt dökmeli, 1-2 saat beklettikten sonra bu sıvıyı içmelidir.
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