Mide için en faydalı bitki ayısarımsağı

Ayısarımsağı, normal sarımsağın daha güçlü bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Diğer sarımsak ve soğan türlerinde olduğu gibi hem yaprakları hem de kökleri tüketilir. Mideleri hassas olanlar, yaprakları ve soğanı ince doğrayıp üstüne sıcak süt dökmeli, 1-2 saat beklettikten sonra bu sıvıyı içmelidir.