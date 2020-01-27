Mide gribine 5 doğal ilaç

Grip denilince aklınıza ilk olarak burun akıntısı, öksürük ve tıkanan burunlar geliyorsa yalnız değilsiniz. Ancak söz konusu mide gribi olduğunda, tüm bu tanıdık belirtiler yerini karın ağrısı, kusma ve ağrılara bırakıyor. Mide gribinin kolaylıkla bulaşabilen bir hastalık olduğuna dikkati çeken bitkisel tedavi uzmanları hastalığın çözümü olarak şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:

Kırmızı soğan

Soğan doğal antibiyotik olarak bilinir. Özellikle kırmızı soğan mide üşütmesine çok iyi gelir. Bu sebeple mideyi yoracak kadar fazla olmaması şartıyla kırmızı soğan tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

Zencefil

Keskin ve buruk tadı olsa da zencefil, sağlık açısından yararlı bir besindir. Bu nedenle mide gribi gibi bir sorun yaşandığında az miktarda zencefili, çiğ ve sade olarak ya da tozunu bitki çaylarına, salata ya da yemeklere ilave ederek yiyebilirsiniz.

Nane limon

Mide bulantısı olduğunda nane limon çayı kısa sürede iyileşmeye yardımcı olur. Bu çayı birkaç gün üst üste içmek yeterlidir.

Sarımsak

Virüs ve bakteriler nedeniyle ortaya çıkan mide gribinde sarımsak tüketmek yararlı olacaktır. Ancak kesinlikle aşırıya kaçmamak gerekir.

Tavuk çorbası

Genelde mide gribi yaşayan kişiler aşırı mide bulantısı sebebiyle pek bir şeyler yemek istemez. Oysa aç kalmamak önemlidir. Bu durumda, hem tadı çok ağır olmayan hem de faydalı olan tavuk çorbası gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

Hazmı kolaylaştıran öneriler

İşlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durmak, düzenli bir şekilde doğal besinler tüketmek mide sağlığını geri kazanmaya yardımcı oluyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, mide sağlığını korumak için alınması gereken 7 önlem hakkında bilgi verdi.

Her yemekten önce, 1 yemek kaşığı elma sirkesi içilmelidir. Fermente elma sirkesi mide yanmasını giderip, azalan mide enzimini yerine koyar. Doğal dezenfektan olduğu için besinlerle alınan bakterileri yok eder.

Haşlanmış kırmızı pancar, mide asidi olan betain Hcl için en iyi kaynaktır. Safra asitlerini de uyaracağından kabızlığı önler.

Yemeğe 15 dakika kala su tüketimi sonlandırılmalıdır. Yemek boyunca ve yemekten 1 saat sonrasına kadar su içilmemelidir. Düşük mide asidi hazmı zorlarken onun, suyla seyreltilmesi, hazmı zorlaştırmaktadır.

Lokmalar iyice çiğnenmeli, her lokma için bu sayı 8-9 kez olmalıdır.

Akşam yemeğinde salata tüketilmemelidir. Çiğ sebze ve meyvelerin hazmı zordur. Buharda pişirilmiş sebze tercih edilmelidir.