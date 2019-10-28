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28 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 03:35:52

Mide gribine 5 doğal İlaç

Karın ağrısı ve kusmayla kendini belli eden bu hastalıktan doğru besinleri tüketerek kurtulabilirsiniz.

Grip denilince aklınıza ilk olarak burun akıntısı, öksürük ve tıkanan burun geliyorsa yalnız değilsiniz. Ancak söz konusu mide gribi olduğunda, tüm bu tanıdık belirtiler, yerini karın ağrısı, kusma ve ağrılara bırakıyor. Mide gribinin kolaylıkla bulaşabilen bir hastalık olduğuna dikkati çeken bitkisel tedavi uzmanları, hastalığın çözümü olarak şu besinlerin tüketilmesini öneriyor: 

Nane limon

Mide bulantısı olduğunda nane limon çayı kısa sürede iyileşmeye yardımcı olur. Bu çayı birkaç gün üst üste içmek yeterlidir. 

Zencefil

Keskin ve buruk bir tadı olsa da zencefil, sağlık açısından yararlı bir besindir. Bu nedenle mide gribi gibi bir sorun yaşandığında az miktarda zencefili, çiğ ve sade olarak ya da tozunu bitki çaylarına, salata ya da yemeklere ilave ederek yiyebilirsiniz. 

Tavuk çorbası

Genelde mide gribi yaşayan kişiler aşırı mide bulantısı sebebiyle pek bir şeyler yemek istemez. Oysa aç kalmamak önemlidir. Bu durumda, hem tadı çok ağır olmayan hem de faydalı olan tavuk çorbası, gönül rahatlığıyla tüketilebilir. 

Kırmızı soğan

Soğan doğal antibiyotik olarak bilinir. Özellikle kırmızı soğan mide üşütmesine çok iyi gelir. Bu sebeple mideyi yoracak kadar fazla olmaması şartıyla kırmızı soğan tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

Sarımsak

Virüs ve bakteriler nedeniyle ortaya çıkan mide gribinde sarımsak tüketmek yararlı olacaktır. Ancak kesinlikle aşırıya kaçmamak gerekir. 

Kuru çayla ishali kesin

Mide gribi olanlar, ishali daha çabuk kesmek için bir çorba kaşığı siyah çayı su yardımıyla yutmaya çalışmalı. İçerisindeki kateşinler ishalin durdurulmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bolca su içilmesi önemlidir.

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