Mide dostu altınmühür

  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6721
  • Euro
    6,2092
  • Altın
    272,9670
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Otomotivde faiz indirimi yeni firma işbirlikleriyle genişliyor Otomotivde faiz indirimi yeni firma işbirlikleriyle genişliyor
Beşiktaş'tan tarihin en kötü sezon başlangıcı Beşiktaş'tan tarihin en kötü sezon başlangıcı
Brent petrolün varili 61,68 dolar Brent petrolün varili 61,68 dolar
Yasmani Copello bu akşam madalya için koşacak Yasmani Copello bu akşam madalya için koşacak
Konut kredisi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi yapılandırma Konut kredisi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi yapılandırma
Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu
Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri tespit edildi Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri tespit edildi
Keşan Hakimi, Malkara - Keşan yolunda direksiyona hakim olamayınca tarlaya uçtu Keşan Hakimi, Malkara - Keşan yolunda direksiyona hakim olamayınca tarlaya uçtu
İndirimli taşıt kredisine iki firma daha katıldı: İndirimli taşıt kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? İndirimli taşıt kredisine iki firma daha katıldı: İndirimli taşıt kredisi anlaşmalı firmalar hangileri?
Adana'daki saldırının failleri belli oldu! Adana'daki saldırının failleri belli oldu!
Yeni haftada bahar haftası Yeni haftada bahar haftası
Yeni Türkü'den 40. yıl özel konseri Yeni Türkü'den 40. yıl özel konseri
Macaristan'dan İtalya'ya sınır koruma teklifi Macaristan'dan İtalya'ya sınır koruma teklifi
İşte İstanbul'un deprem araştırması! Sonuçlar hiç şaşırtmayacak... İşte İstanbul'un deprem araştırması! Sonuçlar hiç şaşırtmayacak...
Ekonominin üç yıllık yeni yol haritası bugün açıklanıyor Ekonominin üç yıllık yeni yol haritası bugün açıklanıyor
Dev kampanyaya iki firma daha dahil oldu! Dev kampanyaya iki firma daha dahil oldu!
KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Binasını güçlendirene 50 bin lira faiz desteği Binasını güçlendirene 50 bin lira faiz desteği
Trump’tan savaş ilanı Trump’tan savaş ilanı
Türkiye'nin hamlesi sonrası panik! ABD devreye girdi Türkiye'nin hamlesi sonrası panik! ABD devreye girdi
Prens Selman'dan çok konuşulacak sözler! Kesinlikle "hayır" dedi Prens Selman'dan çok konuşulacak sözler! Kesinlikle "hayır" dedi
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi bulunanlara faiz indirimi imkan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi bulunanlara faiz indirimi imkan
AK Parti'den son dakika açıklaması: 9 madde... AK Parti'den son dakika açıklaması: 9 madde...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 01:11:08

Mide dostu altınmühür

'Altınmühür otu' mide şikayetlerini geçiriyor, bağırsakları çalıştırarak sindirimi hızlandırıyor, ülserden kaynaklanan sorunları azaltıyor.

Bitkisel tedavi uzmanları, altınmühür otunun özellikle mide, bağırsak ve sindirim için faydalı olduğunu dile getiriyor. Bu bitki aynı zamanda kronik yaralarda ve ülserde de etkilidir. Mantar hastalığına da iyi gelen altınmühür, özellikle kadınlarda karşılaşılan vajinal mantarın; aynı zamanda da pamukçukların iyileştirilmesinde etkin rol oynar. Göz yorgunluğu, göz kaşıntısı ya da kızarıklığı problemleriyle karşılaşan kişiler, bu otun çayını hazırlayarak, pamuk yardımıyla gözlerine kompres uygulamalıdır. Altınmühür bitkisinin yapraklarından elde edilen lapa ise ciltte görülen isilik ve benzeri alerjik problemlerin iyileştirilmesine katkıda bulunur. 

MİDE BULANTISINI GEÇİRİR 

Mide bulantısının giderilmesi, aynı zamanda safranın dengelenmesinde de bu bitkiden faydalanmak mümkündür. Bununla birlikte bağırsak solucanlarının düşürülmesine katkıda bulunur. Tırnak mantarının iyileşmesine de yardımcı olan altınmühürün kullanımı, tırnak mantarı içinse sürülmesi ya da içilmesi tavsiye edilmektedir. Faydaları arasında, sindirim sistemini düzenlemesinden de söz etmek gerekir. Gıda zehirlenmesi gibi rahatsızlıklarda meydana gelen ishal ya da bulantı gibi problemler, altınmühürle giderilebilmektedir. Prostat probleminin tedavisinde de etkilidir.

ÇAYINI 10 GÜNDEN FAZLA iÇMEYİN

Altınmühür çayının hazırlanması için bir bardak suya karıştırılan bir tatlı kaşığı altınmühür otu, bu ölçülerde demlenerek günde 4 sefer içilebilir. 10 günden sonra, bu çayın içilmesine ara verilmesi gerekir. Aksi takdirde, karaciğer üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ