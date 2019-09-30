Mide dostu altınmühür
'Altınmühür otu' mide şikayetlerini geçiriyor, bağırsakları çalıştırarak sindirimi hızlandırıyor, ülserden kaynaklanan sorunları azaltıyor.
Bitkisel tedavi uzmanları, altınmühür otunun özellikle mide, bağırsak ve sindirim için faydalı olduğunu dile getiriyor. Bu bitki aynı zamanda kronik yaralarda ve ülserde de etkilidir. Mantar hastalığına da iyi gelen altınmühür, özellikle kadınlarda karşılaşılan vajinal mantarın; aynı zamanda da pamukçukların iyileştirilmesinde etkin rol oynar. Göz yorgunluğu, göz kaşıntısı ya da kızarıklığı problemleriyle karşılaşan kişiler, bu otun çayını hazırlayarak, pamuk yardımıyla gözlerine kompres uygulamalıdır. Altınmühür bitkisinin yapraklarından elde edilen lapa ise ciltte görülen isilik ve benzeri alerjik problemlerin iyileştirilmesine katkıda bulunur.
MİDE BULANTISINI GEÇİRİR
Mide bulantısının giderilmesi, aynı zamanda safranın dengelenmesinde de bu bitkiden faydalanmak mümkündür. Bununla birlikte bağırsak solucanlarının düşürülmesine katkıda bulunur. Tırnak mantarının iyileşmesine de yardımcı olan altınmühürün kullanımı, tırnak mantarı içinse sürülmesi ya da içilmesi tavsiye edilmektedir. Faydaları arasında, sindirim sistemini düzenlemesinden de söz etmek gerekir. Gıda zehirlenmesi gibi rahatsızlıklarda meydana gelen ishal ya da bulantı gibi problemler, altınmühürle giderilebilmektedir. Prostat probleminin tedavisinde de etkilidir.
ÇAYINI 10 GÜNDEN FAZLA iÇMEYİN
Altınmühür çayının hazırlanması için bir bardak suya karıştırılan bir tatlı kaşığı altınmühür otu, bu ölçülerde demlenerek günde 4 sefer içilebilir. 10 günden sonra, bu çayın içilmesine ara verilmesi gerekir. Aksi takdirde, karaciğer üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Prof. Dr. Kırali: Türk hekimleri kalp cerrahisinde iddialı ve başarılı
- Özel hastane yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
- Ağrının ilacı mürver
- Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Erol: Ölümlerin yüzde 40'ı kalp damar hastalığı kaynaklı
- Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: Kuduz hastalığıyla mücadelede toplumsal bilinç artırılmalı