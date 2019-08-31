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31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:12:32

Mide dostu Altınmühür

Bağırsakları çalıştırıp sindirimi kolaylaştıran altınmühür otu, aynı zamanda ülser, reflü ve gastriti olanların şikayetlerini en aza indiriyor.

Bitkisel tedavi uzmanları altınmühür otunun özellikle mide, bağırsak ve sindirim için faydalı olduğunu dile getiriyor. Bu bitki aynı zamanda kronik yaralarda ve ülserde de etkilidir. Mantar hastalığına da iyi gelen altınmühür, özellikle kadınlarda karşılaşılan vajinal mantarın; aynı zamanda da pamukçukların iyileştirilmesinde etkin rol oynamaktadır. Göz yorgunluğu, göz kaşıntısı ya da kızarıklığı problemleriyle karşılaşan kişiler, bu otun çayını hazırlayarak, pamuk yardımıyla gözlerine kompres uygulamalıdırlar.

BULANTIYI GEÇİRİR

Altınmühür bitkisinin yapraklarından elde edilen lapa ise ciltte görülen isilik ve benzeri alerjik problemlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Mide bulantısının giderilmesi, aynı zamanda safranın dengelenmesinde bu bitkiden faydalanmak mümkündür. Bununla birlikte bağırsak solucanlarının düşürülmesine katkıda bulunur. Tırnak mantarının iyileşmesine de yardımcı olan altınmühürün kullanımı, tırnak mantarı içinse sürülmesi ya da içilmesi tavsiye edilmektedir. Faydaları arasında sindirim sistemini düzenlemesinden de söz etmek gerekir.

SADECE 10 GÜN İÇİN

Gıda zehirlenmesinde meydana gelen ishal ya da bulantı gibi problemler, altınmühürle giderilebilmektedir. Prostat probleminin tedavisinde de etkilidir. Altınmühür çayının hazırlanması için gereksinim duyulan bir bardak kaynar su içerisine atılan bir tatlı kaşığı altınmühür bitkisi, bu ölçülerde demlenerek günde dört sefer içilebilir; 10 günden sonra, altın mühür bitkisinin içilmesine ara verilmesi gerekir; aksi takdirde, karaciğer üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir…

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