Mide asidine karşı karnabahar

Bu sürecin sağlıklı bir şekilde devamlılığı için dengeli ve lifli beslenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Sindirim sitemimizi, özellikle de mide-bağırsak sağlığımızı korumak için sağlıklı beslenme çok önemli. Karnabahar mide asitlerini dengeler. Karnabahar yemeği ‘mide dostu’ yemeklerin başında geliyor” açıklamasında bulundu.

