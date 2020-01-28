28 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:32:50
Mide asidine karşı karnabahar
Sindirim sistemi, alınan besinlerin sindirim kanalı boyunca ilerlemesini, sindirim salgılarıyla parçalanmasını ve emilmesini sağlar.
Bu sürecin sağlıklı bir şekilde devamlılığı için dengeli ve lifli beslenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Sindirim sitemimizi, özellikle de mide-bağırsak sağlığımızı korumak için sağlıklı beslenme çok önemli. Karnabahar mide asitlerini dengeler. Karnabahar yemeği ‘mide dostu’ yemeklerin başında geliyor” açıklamasında bulundu.
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