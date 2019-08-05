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05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 02:43:45

Mide ağrısını geçiren bitkiler

Biberiye, zencefil, tarçın ve ebegümeci gibi bitkilerle hazırlanan çaylar, mide ağrısını doğal yollarla dindiriyor. 

Aşırı yemek yeme, midenizin alışık olmadığı gıdaları tüketme, mide üşütmesi gibi çeşitli nedenlerle mideniz ağrıyabilir. Nedeni bilinmeli ve dikkat edilmelidir. Beslenme konusunda her zaman sağlıklı yiyecekler tercih edilmesi gerekirken, yağlı ve baharatlı yiyecekler mide ağrısına sebep olur. Mide asidini daha da etkin hale getirerek ağrı oluşumunu tetikler. Asitli ve gazlı içecekler, sigara, susuzluk, hareketsizlik, aşırı hamur işi gibi besinler de ağrıya neden olabilir. Önce hafif yanma hissi, ardından ağrı başlayabilir. Ayrıca kabızlık ve ishal durumlarında da bu etkenler belirtilerden sayılabilmektedir. Mide ağrısında kişi bir anda da ağrı çekebilir ya da bu ağrı yavaş yavaş etkisini artırabilir. Beslenme uzmanları mide ağrısını geçirecek şu önerilerde bulunuyor:  

BİBERİYE 

Biberiye yağı, kekik yağı, küçük çocukların göbeğine veya ayak tabanına sürülür. Büyükler bir fincan suya 10 damla damlatıp içebilir.  

KIZILCIK 

Bir litre suyun içine 2 avuç kızılcık katılıp kay­natılmasının ardından, süzerek günde 3 öğün aç karnına birer su bardağı içilir.  

ZENCEFİL 

Mide asidi yüzünden sıklıkla sorun yaşayan kişilerin zencefil tüketimini artırması oldukça önemlidir. Asit yüzünden oluşan mide yanmasını yatıştırmak için zencefil kökünü kaynatarak düzenli aralıklarla içmek mide ağrısını da dindirir.  

TARÇIN 

Midede asit-baz dengesinin bozulması nedeniyle oluşmuş mide yanmasına benzer bir ağrı söz konusuysa, tarçın imdadınıza yetişir. Dilerseniz çayın içine, dilerseniz bir kase yoğurdun içine ilave edeceğiniz tarçınla bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. 

EBEGÜMECİ 

Bir çay fincanı soğuk suyun içine ince kıyılmış bir çay kaşığı oranında ebegümeci katılır. Demlenmesi için 12 saat bekletildikten sonra, süzülür. İçi kaynar su dolu olan bir başka kabın içinde ılımaya bırakılır. Ardından, gün­de 2 kez, sabah ve akşam olmak üzere içilir.  

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