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15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:36:11

Mide ağrısına kantaron çayı

Biberiye, kantaron, zencefil, mürver çiçeği ve acı pelin gibi bitkilerle hazırlanan çaylar, mide ağrısını doğal yollarla dindiriyor.

Aşırı yemek yeme, midenizin alışık olmadığı gıdalar tüketme, üşütme gibi çeşitli nedenlerle mideniz ağrıyabilir. Nedeni bilinmeli ve dikkat edilmelidir. Beslenme konusunda her zaman sağlıklı yiyecekler tercih edilmesi gerekirken, yağlı ve baharatlı yiyecekler mide ağrısına sebep olur. Mide asidini daha da etkin hale getirerek ağrı oluşumunu tetikler. Asitli ve gazlı içecekler, sigara, susuzluk, hareketsizlik, aşırı hamur işi gibi besinler de ağrıya neden olabilir. Önce hafif yanma hissi, ardından ağrı başlayabilir. Ayrıca kabızlık ve ishal durumlarında da bu etkenler belirtilerden sayılabilmektedir. Mide ağrısında kişi bir anda da ağrı çekebilir ya da bu ağrı yavaş yavaş etkisini artırabilir. Beslenme uzmanları mide ağrısını geçirecek şu önerilerde bulunuyor:  

BİBERİYE

Biberiye ve kekik yağı, küçük çocukların göbeğine veya ayak altına sürülür. Büyüklere bir fincan suya 10 damla damlatılıp içilir. 

EBEGÜMECİ 

Bir çay fincanı soğuk suyun içine ince kıyılmış bir çay kaşığı oranında ebegümeci katılır. Demlenmesi için 12 saat bekletildikten sonra, süzülür. İçi kaynar su dolu bir başka kabın içinde ılımaya bırakılır. Ardından, gün­de 2 kez, sabah ve akşam olmak üzere içilir.  

KANTARON 

Bir çay fincanı kaynar suyun içine ince kıyılmış bir çay kaşığı kantaron katılıp demlenmesi için kısa bir süre bekledikten sonra, süzerek günde 3 öğün birer çay fincanı içilir.  

GÜÇLÜ KARIŞIM 

Papatya, biberiye, lavanta, mentollü nane, fesleğen, mürver çiçeği, yarpuz çiçeği, ayrı ayrı veya bir kısmı karıştırılıp çay gibi içilir.  

KIZILCIK 

Bir litre suyun içine 2 avuç kızılcık meyvesi katılıp kay­natılmasının ardından süzerek günde 3 öğün aç karnına birer su bardağı içilir.  

ZENCEFİL 

Mide asidi yüzünden sıklıkla sorun yaşayan kişilerin zencefil tüketimini artırması oldukça önemlidir. Asit nedeniyle oluşan mide yanması sorununu yatıştırmak adına zencefil kökünü kaynatarak düzenli aralıklarla içmek mide ağrısını dindirir.  

TARÇIN 

Midede asit-baz dengesinin bozulması nedeniyle oluşmuş mide yanmasına benzer bir ağrı söz konusuysa tarçın imdadınıza yetişir. Dilerseniz çayın içine, dilerseniz bir kase yoğurdun içine ilave edeceğiniz tarçınla bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. 

KETEN TOHUMU  

Çok zengin bir lif ve omega 3 yağ asidi kaynağı olan keten tohumu, mide ağrısını dindirir. Öğütülmüş keten tohumunun, yoğurtla karıştırılarak her gün düzenli tüketimiyle kalıtsal olarak rahatsızlık veren reflü ve ülser hastalıklarıyla da savaşabilirsiniz.  

KİMYON 

Midedeki asit-baz dengesinin sağlanmasında vücuda destek olur. Bir kase yoğurtla tüketilebileceği gibi isteyenler limon suyu ya da temiz içme suyuna karıştırarak da tüketebilir. Bir çay kaşığı kadar kimyon kullanmanız yeterli olacaktır, aşırıya kaçmamaya özen gösterin.  

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