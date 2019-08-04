Meyvelerin sultanı dikenli incir

Son yılların popüler besinlerinden olan tadını herkesin merak ettiği bir meyve olan dikenli incir Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişiyor. Hint inciri olarak bilinen halk arasında dikenli incir denilen bu besin birçok hastalığın şifacısıdır.

BUZ İÇERİSİNDE DURUR

Ülkemizde Antalya, Mersin ve Adana gibi sıcak iklime sahip illerde yetişen dikenli incir (Hint inciri) buz dolu tezgahlar içerisinde tane ile satılıyor. Frenk yemişi, kaktüs meyvesi gibi isimlerle de anılan dikenli incirin faydalarından, İbn-i Sina da kitaplarında bahsetmiştir.



ETKİLİ ANTİOKSİDAN ETKİLİ

Tıp alanındaki keşifleri, eserleri, görüşleriyle ünü ve etkisi hem doğuya hem batıya yayılan Tıp bilimcisi İbni Sina'nın, en faydalı meyve türlerinden birisi olarak gördüğü dikenli incir özellikle yaz aylarında görülen yorgunluk ve halsizliğe iyi geliyor. İçeriğinde bol miktarda C vitamini barındıran dikenli incir bu özellikleri ile güçlü bir antioksidan etkisi doğuruyor.