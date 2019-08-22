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22 Ağustos 2019 Perşembe 10:31:39 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:32:23

'Meme kanserinde akıllı ilaçlar, kemoterapiden daha etkili olabiliyor'

Prof. Dr. Uğur Coşkun, meme kanserine karşı geliştirilen akıllı ilaçların, kemoterapiden daha etkili olabildiğini belirtti.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinde geçmiş yıllarda hemen her hastada aynı tedavi yönteminin uygulandığını söyledi.

Yayılma gösteren kanser hücrelerinde kemoterapinin tek seçenek olduğunu ve bazı hormon ilaçlarının da tedavide kullanıldığını anlatan Coşkun, "Günümüzde kanser tedavisinde büyük gelişmeler oldu. Özellikle kanser hücrelerinin çoğalmasına, yayılmasına sebep veren yolaklar ve onları yöneten faktörler ortaya çıktıktan sonra, bunlara özel ilaçlar geliştirildi." dedi.

Coşkun, meme kanseri tedavisinde günümüzde önce kanserin türünün tanınması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikleri nedir, hızlı çoğalan bir kanser mi, hormon tedavisine duyarlı bir kanser mi ve hangi mekanizmayla gelişiyor? Bunları belirledikten sonra ona uygun ilaçları vererek kanseri yok etmemiz mümkün oluyor. Önce kanseri tanımamız, arkasından da yok etmemiz şeklinde bir uygulamamız oluyor. Öncesinden çok farklı çünkü meme kanseri herkeste aynı olmuyor. Kiminde bazı onkogenler (kanser geni) aktif hale gelirken kiminde bazı tümör supresör genler (tümör baskılayan gen) inaktifleşiyor. Bunlar mutasyonlar sonucu oluyor ve bunlara bağlı kanserin çoğalma ve yayılması ile ilgili bazı yolaklarda aktivasyon oluyor. Bunları belirlediğimiz zaman tedavi çok daha başarılı oluyor."

Coşkun, her meme kanseri hastasının kemoterapi almasına gerek kalmadığını ifade ederek, "akıllı ilaç" dedikleri hedefe yönelik ilaçlar üretildiğini dile getirdi.

"Kanser yayılmış olsa da iyileşme sağladığımız hastalar oluyor"

Tedavide erken teşhisin yine çok önemli olduğunu vurgulayan Coşkun, şunları anlattı:

"Erken teşhis olduğu zaman çok iyi neticeler alıyoruz ama hastalığı yayılmış olan hastalarda bile biz eğer kanserin mekanizmasını saptayabilirsek ona karşı tedavilerle kanseri önlediğimiz ve tamamen şifaya benzer durumlar elde ettiğimiz hastalarımız olmakta. Çok iyi moleküler, genetik ve patolojik incelemeler yaptıktan sonra tedavi uyguluyoruz. Bütün kanserlerde en çok korktuğumuz tehlikeli durum vücuda yayılmasıdır ama yeni tedavilerle kanser yayılmış da olsa tamamen iyileşme sağladığımız hastalar olmakta. Yine aşı tedavileri araştırılıyor. Birtakım moleküler yolaklara yönelik tedaviler araştırılıyor. Bu gelişmelerin en çok olduğu kanserlerin başında geliyor meme kanseri."

(AA)

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