Lupus hastalığında kadınlar 9 kat daha fazla risk altında

  • Bist 100
    94531.1
  • Dolar
    5,7692
  • Euro
    6,4002
  • Altın
    276,7600
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Şehitlerimizi uğurladık Şehitlerimizi uğurladık
İETT'den gece seferleri duyurusu İETT'den gece seferleri duyurusu
Manchester United, Sancho transferi için 100 milyon sterlin'lik bütçe ayırdı Manchester United, Sancho transferi için 100 milyon sterlin'lik bütçe ayırdı
KKTC Başbakanı Tatar Anıtkabir'i ziyaret etti KKTC Başbakanı Tatar Anıtkabir'i ziyaret etti
Edremit sahilinde yangın çıktı: Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor Edremit sahilinde yangın çıktı: Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor
Beşiktaş, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti Beşiktaş, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti
Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu
TUS sınavı 2019 ne zaman? ÖSYM TUS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası TUS sınavı 2019 ne zaman? ÖSYM TUS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'i kabul etti
G.Saray'ın 15 milyon Euro bedel biçtiği Diagne'yi isteyen çıkmadı G.Saray'ın 15 milyon Euro bedel biçtiği Diagne'yi isteyen çıkmadı
Vaşak yavrusunu biberonla besliyorlar Vaşak yavrusunu biberonla besliyorlar
ATA AÖF kayıt işlemleri nasıl yapılır? ATA AÖF kayıt için gerekli evraklar! ATA AÖF kayıt işlemleri nasıl yapılır? ATA AÖF kayıt için gerekli evraklar!
Esed ve Rusya Han Şeyhun'u ele geçirirken hayalet kente çevirdi Esed ve Rusya Han Şeyhun'u ele geçirirken hayalet kente çevirdi
İşgalci İsrail'den Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale İşgalci İsrail'den Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale
Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri KKTC'de tanıtıldı Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri KKTC'de tanıtıldı
Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyi'nin 11 üyesi göreve başladı Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyi'nin 11 üyesi göreve başladı
Nijerya'da nüfusun neredeyse yarısı elektrikten yoksun Nijerya'da nüfusun neredeyse yarısı elektrikten yoksun
Kafası balkon korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı Kafası balkon korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Kosova'da erken seçime gidilecek Kosova'da erken seçime gidilecek
Irak'taki ilk seyyar benzinlik yolda kalanların imdadına yetişiyor Irak'taki ilk seyyar benzinlik yolda kalanların imdadına yetişiyor
İlaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıktı İlaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıktı
Souleymane Doukara Antalyaspor'dan ayrıldı Souleymane Doukara Antalyaspor'dan ayrıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:41:39 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:42:30

Lupus hastalığında kadınlar 9 kat daha fazla risk altında

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı,Lupus hastalığının kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 9 kat daha sık görüldüğünü söyledi.

Medipol Esenler Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Lupus hastalığına ilişkin bilgi verdi.

Lupus hastalığının birden çok organ sistemini etkileyebilen, kronik, otoimmün bir hastalık olarak kabul edildiğini dile getiren Yardımcı, bağışıklık sistemi hücreleri tarafından üretilen çeşitli otoantikorların, birden çok organı etkilemesi sonucu ortaya çıkan birtakım klinik belirtiler verdiğini söyledi.

Yardımcı, çoğunlukla deri, böbrekler, kalp, merkezi sinir sistemi, akciğerler, eklemler, kan ve üreme sistemi etkilense de tüm organ sistemlerinin etkilenebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 9 kat daha sık görülür. Çocukluk çağında nadiren görülebilmekle birlikte genellikle erişkin yaşlarda başlamaktadır. Kronik yani uzun süre devam edebilen Lupus hastalığında bağışıklık sistemi tarafından üretilen otoantikorlar vücudun kendi organlarını yabancı olarak algılar ve bu organlara saldırır. Bu saldırı sonucunda organlarda iltihaplanma başlar. Bu durumun uzun süre devam etmesi durumunda etkilenen doku ve organlarda hasar oluşmaya başlar. Sıklıkla etkilenen organlardan biri olan deride değişik tarzda döküntüler ve güneş ışığına hassasiyet görülmektedir. Burun ve yanaklarda gözlenen 'kelebek' benzeri döküntü sık görülmektedir.

Bununla birlikte 'diskoid' tarzda denilen deri döküntüleri, ağız içinde afta benzeyen ülserler ve saç dökülmesi gibi belirtiler de eşlik edebilir. Deride güneş ışığına maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan döküntüler ve hassasiyet hastalık için oldukça önemli bir ipucudur. Eklemlerde ağrı ve şişlik, karın ağrısı, ishal ve gaitada kanama gibi belirtiler de lupus hastalarında görülebilen belirtilerdendir. Bu şikayetleri olan kişilerin tetkiklerinde hastalığa özgü otoantikorların saptanması hastalığın tanısının konmasında son derece önemli."

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, Lupus hastalığının günümüzde kesin tedavi edilebilen bir hastalık olmadığını bildirdi.

Tedavide hastanın günlük hayatını etkileyen şikayetleri iyileştirmek, gelişebilecek organ hasarını ve hayatı tehdit edebilecek durumların oluşmasını engellemenin amaçlandığını anlatan Yardımcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hafif seyirli durumlarda deri bulguları çoğunlukla hem steroid (kortizon) içeren hem de steroid içermeyen topikal ilaçlarla tedavi edilebilir. Hastalar güneş ışığına maruz kalmamaları konusunda mutlaka uyarılmalıdır. Uzun kollu giysiler tercih edilmeli, şapka ve güneş gözlüğü gibi aksesuarlar kullanılmalı ve güneşten koruyucu kremleri her mevsim sürmeleri konusunda mutlaka bilgilendirilmelidir. Sistemik şikayetleri olan hastalar öncelikle Romatoloji uzmanları tarafından değerlendirilmeli, gerekirse ağrı kesici ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar tedaviye eklenmelidir. Gerekli durumlarda hastaların daha detaylı incelenmesi için farklı branş uzmanlarından görüşler alınabilmektedir.

Lupus hastalığı genetik yatkınlığı olan bireylerde bazı çevresel faktörlerin tetiklemesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Ailesel olabilmektedir ancak bulaşıcı bir hastalık değildir. Genellikle güneş ışığına maruziyet, stres, viral enfeksiyonlar ve bazı ilaçların kullanımı hastalığı tetikleyen çevresel faktörler olarak bilinmektedir. Bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkmaz ancak bazı hastalıklar lupus hastalığına eşlik edebilmektedir."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ