Kuru dutla egzamaya son

Dut, demir bakımından zengin, idrar söktüren, ödem gideren, bağırsak kurtlarına karşı etkili bir meyvedir. Taze dutla dut kurusunun arasında önemli farklar vardır. Taze dutla toplandıktan sonra birkaç saatte kimyasal değişime uğradığından, hemen tüketilmelidir.

BİRÇOK FAYDASI VAR

Kış aylarında, güneş altında kurutulan dutlar da uğradıkları değişim nedeniyle özellikle egzamaya karşı önemli etki göstermektedir. Kalsiyum ve demir deposu olan dut kurusu, B1, B2 ve C vitamini açısından da oldukça zengindir. Kan yapan ve enerji veren özelliğiyle herkesin tüketmesi gereken bir besindir. İçeriğindeki vitaminler sayesinde kanseri bile önleyen dut kurusu, çok sayıda rahatsızlığa iyi gelmektedir. Dut kurusunun faydaları şöyle sıralanabilir: Özellikle egzama oluşumlarını tedavi edici etkisi bulunmaktadır. Damar sertliğine iyi gelir. Vücuda kuvvet verir. Kansızlığı önler. Aç karnına tüketildiğinde, bağırsakların çalışmasına ve idrar sökmeye yarar. Ağızda, bademciklerde, boğaz iltihabında, diş eti hastalıklarında kullanılabilir. Öksürüğü kesmek için tüketilir. Karaciğeri kuvvetlendirir.

Hazırlanışı: Yarım litre suyu çelik tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra içine bir avuç beyaz dut kurusu ilave edin ve 7 dakika daha hafif ateşte kaynatın. Daha sonra (elinizi yakmayacak şekilde) egzamalı elinizi tencerenin içine sokun. En az 10 dakika bekletin. Bir saat elinizi yıkamayın. Daha sonra sadece suyla durulayın. Haftada 3 kez uygulanır. Her defasında taze hazırlanmalıdır. En geç 2 hafta içinde sonuç alınamıyorsa kürü uygulamayın.