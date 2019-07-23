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23 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 01:15:01

Kurbanda şifa dağıtacaklar

Açlık ve kuraklığın yaşandığı ülkelerde sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları, kurban bağışlarını da o bölgelerde kesip dağıtıyor. Bu sayede, yetersiz et tüketiminden kaynaklanan hastalıkların önüne geçiliyor.

Dünyanın dört bir yanında açlık ve hastalıkla mücadele eden insanlara yardım eli uzatan Yeryüzü Doktorları Derneği, Burban Bayramı için önemli bir yardım kampanyası başlattı. Çad, Nijer, Afganistan, Somali, Yemen, Filistin, Tanzanya ve Suriye’de et tüketmedikleri için çeşitli hastalıklara yakalanan kişlere öncelik tanıyarak kurban eti dağıtımı gerçekleştiren dernek, hisse bedelini 680 lira olarak açıkladı. 2005 yılından bu yana, “Kurban Olsun, Sağlık Olsun” adlı kampanya kapsamında, bağışlarla 130 bin hissenin üzerinde kurban kesimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, açlık sınırında yaşayan insanların et ihtiyacını karşılamak, anne ve çocuklardaki beslenme yetersizliğinden doğan tıbbi sorunların önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getiriyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Robotik Cerrahi Merkezi ve Üroloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, şimdiye kadar gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve hedefledikleri projeleri anlattı.

MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ MEVCUT

“Yeryüzü Doktorları olarak 2000 yılından itibaren, 50’ye yakın ülkede sağlık alanında insani yardım çalışmaları yürüttük. Bugün 20 bini aşkın gönüllümüz, 200 bini aşkın bağışçımız bulunuyor” diyen Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, şunları dile getirdi: “Kurulduğumuz ilk yıllarda gönüllü doktorlarımızla ihtiyaç sahibi ülkelere kısa süreli sağlık hizmeti götürürken, zamanla faaliyetlerimizi sürdürülebilir ve kalıcı fayda sağlamaya yönelik olarak geliştirdik. Bu doğrultuda şu anda 7 ülkede çalışmalarına kesintisiz devam eden kliniklerimiz var, mobil sağlık ekiplerimiz var. Çalışmalarımız, birinci basamak sağlık hizmetleri, doğum, beslenme ve göz sağlığına yönelik alanlarda yoğunlaşmakla birlikte ilaç ekipman desteği, sağlık eğitimi, temiz suya erişim gibi alanlarda da faaliyetlerimiz devam ediyor. Nerede bir ihtiyaç baş göstermişse, uzmanlık alanlarımız ve imkânlarımız doğrultusunda orada olmaya gayret gösteriyoruz.”

İHTİYAÇLARI BİRAZ DA UMUT

Bugüne kadar birçok ülkede sağlık dağıttıklarını dile getiren Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, duygularını şu sözlerle anlattı;  “Sağlık personeli sayılarının, hastane ve ekipmanların yetersiz olduğu bölgeler gördük. Tüm bunlarla birlikte fakirlik, kuraklık ve devam eden savaşlar, çatışmalar… Ama tüm bu zorluklara rağmen umuda ve mutluluğa da şahit oluyorsunuz. O kadar yokluğun içinde, kendilerine vermek istediğimiz ufak hediyelerde bile “biz buranın şartlarına alışığız, sizlerde kalsın” diyen insanlar görüyorsunuz. Sizi görür görmez sarılan, bazen alkışlayan hatta sevinç dansı yapan insanlar… İşte biz bu mutluluğu artırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Desteklerini esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

B12 EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HASTALIKLAR VAR

Sağlık projeleri yürütülen, açlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerin kırsal bölgelerinde, kurban bağışları sayesinde hastalıkların oluşmasının önlenmesi hedefleniyor. Çünkü  gelişmiş ülkelerde bir kişi yıllık 120 kilo et tüketirken, düşük gelir düzeyindeki o ülkelerde yılda en fazla 4 kilo et tüketilebiliyor. Yetersiz et tüketimi de, protein ve B12 eksikliğinden kaynaklanan hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, “Yeryüzü Doktorları olarak, yetersiz et tüketiminden kaynaklı hastalıkların önüne geçmek için “Kurban Olsun, Sağlık Olsun” adıyla bir kampanya başlattık. 14 yıldır devam ettiğimiz kurban organizasyonlarımızı bu yıl da Çad, Nijer, Afganistan, Somali, Yemen, Filistin, Tanzanya ve Suriye’de devam ettireceğiz. Bu yılki bir hisse bedeli ise 680 TL’dir. Bağışçılarımız, yyd.org.tr adresimizden online olarak bağış yapabilir. Detaylı bilgi almak için de 0212 586 12 12 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler” diyor.

EĞİTİM DESTEĞİ VERİYORLAR

Yeryüzü Doktorları, proje ve programlar yürüttüğü ülkelerde, sağlık çalışanı kapasitesinin artırılması amacıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim, sertifika ve uzmanlık programlarını destekliyor. Gerekli sağlık personelinin temin edilmesi ve bir kısmının Türkiye'de eğitim alması sağlanıyor. Kongreler düzenlenerek bilimsel araştırma ve etkinliklere katkı sağlanıyor. 

SU KUYULARI AÇILIYOR

Temiz suya erişimi sağlamak için 6 yıldır; Çad, Kenya, Kongo DC, Nijer, Somali ve Afganistan’da su kuyuları açılıyor. Tek bağışçının ödemesiyle kuyu açılabildiği gibi onlarca bağışçının yardımıyla bir kuyu da açılabiliyor. Şimdiye kadar, 184 su kuyusu açılarak yaklaşık 127 bin kişinin temiz suya erişmesi sağlandı.

GÖZ KAMPLARI KURULUYOR

2006 yılından beri, dünyanın birçok ülkesinde, Türkiye’den ve dünyadan gönüllü doktorlar ve bağışçıların desteğiyle göz kampları kuran Yeryüzü Doktorları; her yıl yüzlerce muayene ve ameliyat gerçekleştiriyor. Bugüne kadar, Afganistan, Çeçenistan (RF), Kamerun, Kenya, Kongo DC, Lübnan, Moritanya, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda ve Yemen’de toplam 12 bin 631 ameliyatın gerçekleştirildiği bu kamplarda, ameliyatların yanı sıra diğer göz hastalıkları da tedavi edildi. İlaç ve gözlük desteği sağlandı.

SAĞLIK KONTROLLERİ DÜZENLİ YAPILIYOR

Doğum imkânlarının kısıtlı olduğu ve doğuma bağlı problemlerin çokça gözlendiği bölgelerde, anne-çocuk sağlığı klinikleri açılıyor. Ayrıca hamilelere ve yeni doğum yapan kadınlara eğitimler veriliyor. Bu projeler kapsamında, genellikle mevcut hastane, kliniklerde doktor, hemşire, ebe ve toplum sağlığı çalışanı istihdamı sağlanıyor.

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