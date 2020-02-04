Kulak zarı yırtığı beyni iltihaplandırır 

KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Sertan Şahin, “Kulak zarını, dış ortamla iç kulak ve beyin arasındaki bir pencere gibi düşünün. Nasıl ki evimizdeki pencere açık olduğu zaman dışarıdan tozlar, mikroplar içeri girer; kulak zarı da delik olduğu zaman dışarıdaki mikroplar beyne ve iç kulağa yayılıp; menenjit, beyin iltihabı gibi ciddi, ölümcül sorunlara neden olabilir. Hastalar, banyo yaparken bile kulağa su kaçmaması gerekir” diye uyardı.