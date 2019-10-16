Kronik ağrılara yol açan stresi önlemek mümkün!

Kışın neden sık hastalanırız? Kronik ağrılardan kurtulmanın yolları neler? Stres kronik ağrılarda nasıl bir rol oynuyor? Prof. Dr. Derya Uludüz, tüm merak edilenleri aksam.com.tr’ye anlattı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Derya Uludüz, kronik ağrılarda stresin önemli rol oynadığını vurguladı. Uludüz, “Stres aynı zamanda kan beyin bariyerinin aşınmasına sebebiyet verir, bu da vücudunuzu iç ya da dış kaynaklı sayısız enfeksiyonlara karşı açık hedef haline getirir. Stres hem psikolojik, hem de fizyolojik olabilir. Her ikisi de vücutta iltihaplanmaya ve kronik ağrılara sebebiyet verir.” ifadelerini kullandı.

Kronikleşmiş ağrılara karşı neler yapılmalı?

Kronik baş ağrılarınız, eklem ağrılarınız veya bel ağrılarınız var diyelim. Bu ağrılarınız için doktora gitmiş olabilirsiniz, Verilen ağrı kesiciler, kısa süreliğine sizi rahatlatsa da, o ağrılar yine bir şekilde geri döner. Çünkü ağrıların kaynağı muhtemelen sizsiniz, vücudunuzda meydana getirdiğiniz stres, bu ağrıları beslemeye devam eder. Psikolojik stres, saatlerce trafikte beklemek, yoğun iş hayatı, finansal sorunlar, sınavlar, ayrılıklar, yakınlarımızın ölümü vb. faktörlerle tetiklenir.

Stres beyni ve vücudu yavaş yavaş ele geçirir, üstelik bir de kötü besleniyorsanız süreci hızlandırırsınız. Kötü beslenme derken, kan şekeri, yağ metabolizması ve kan basıncı dengesizlikleri oluşturan yüksek şekerli ve karbonhidratlı diyet tarzından bahsediyoruz. Evrimsel yeme döngüsünü avlanmak için harcayan bir türün, öğünlerinin çoğunda yüksek karbonhidratlı bir diyetle beslenmesi gün içinde vücutta sayısız strese sebep olur. İnsan vücudu kan şekerinin düşürülmesine uyarlanmıştır.

“YÜRÜYÜŞ VÜCUTTAKİ LAKTİK ASİTİN ATILMASINI HIZLANDIRIR”

Peki, kronik stres hangi hastalıklara yol açabilir?

Bu kronik stres hipoglisemi, insülin direnci, diyabet veya beyin için tehlike oluşturan Alzheimer, Parkinson gibi diğer rahatsızlıklara bile yol açabilir. Kötü beslenme ile ortaya çıkan stres, fizyolojik bir strestir. Diğer fizyoloji stresler arasında sigara içme, tolere edilemeyen yiyecekler, besin alerjileri, anemi, bağırsak bakterisi enfeksiyonu, bağırsaklarda parazit, otoimmün hastalıklar, eklem ağrıları ve iltihaplanması, sindirim sıkıntısı ve çok daha fazlası bulunur. Beynin ve vücudun her dakika bu dengesizliklere karşı savaşması ve işlev kaybını önlemesi gerekir. Bu da fizyolojik stres cevabını daha da arttırır. Eğer bu metabolik sorunlar sürekli olarak devam ederse, kronik iltihaplanma bütün vücudu ele geçirir ki, sonunda hiç geçmeyen ağrılar yaşarız.

“LİMONLU SU İÇMEK KARACİĞERE DESTEK OLUR”

Sürekli olarak strese maruz kalan insanların, stresin beyindeki etkilerini azaltmak için yapabilecekleri bir şey, destek olarak fosfatidilserin takviyesi kullanmaktır. Fosfatidilserin, iltihabi belirteç interlökin-6’nın etkilerini baskılar. Vücuttaki stresi ortadan kaldırarak ağrılarınızdan kurtulmanızın en etkili yolu kaslarda aşırı gerginlik, zorlanma ve kasılmaya bağlı birikmiş laktik asitin atılmasıdır. Bunun en iyi yolu açık havada oksijen alarak yürümek, dokulara temiz oksijenli kanın ulaştırılması ve ardından gevşeme egzersizleri ile laktik asitin atılmasını hızlandırmaktır. Kaslara yapılan deri doku laktik asiti dağıtan masajlar ve tetik nokta enjeksiyon tedavileri de etkili yöntemlerdir.

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