  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6268
  • Euro
    6,3158
  • Altın
    253,1034
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
Elazığ'daki meteor düştüğüne inanılan çukurda araştırma yapılacak Elazığ'daki meteor düştüğüne inanılan çukurda araştırma yapılacak
BM'den İdlib'deki sağlık merkezlerine yönelik saldırılara kınama BM'den İdlib'deki sağlık merkezlerine yönelik saldırılara kınama
Alaska'da tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi Alaska'da tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi
İsrail askerleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 30 Filistinliyi yaraladı İsrail askerleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 30 Filistinliyi yaraladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Merih Demiral resmen Juventus'ta Merih Demiral resmen Juventus'ta
Almanya Hamburg kentinde DİTİB camisine saldırısı düzenlendi Almanya Hamburg kentinde DİTİB camisine saldırısı düzenlendi
HDP'li belediye şehit yakınlarını '29' koduyla işten çıkardı HDP'li belediye şehit yakınlarını '29' koduyla işten çıkardı
Kötü kolesterol seviyesinde inme riskine dikkat! Kötü kolesterol seviyesinde inme riskine dikkat!
Kalpazanların FETÖ taktiği tutmadı Kalpazanların FETÖ taktiği tutmadı
'Zirve Yayınevi Davası'nda kumpasçı eski hakim ve savcılara iddianame 'Zirve Yayınevi Davası'nda kumpasçı eski hakim ve savcılara iddianame
Bakan Varank: Son 15 yılda hayata geçirdiğimiz OSB sayısı 120 oldu Bakan Varank: Son 15 yılda hayata geçirdiğimiz OSB sayısı 120 oldu
Aslantaş Barajı’na 2 milyon aynalı sazan yavrusu bırakıldı Aslantaş Barajı’na 2 milyon aynalı sazan yavrusu bırakıldı
Isparta'da sosyal medyada PKK/KCK propagandası: 13 gözaltı Isparta'da sosyal medyada PKK/KCK propagandası: 13 gözaltı
İzmir Çeşme'de 195 düzensiz göçmen yakalandı İzmir Çeşme'de 195 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de heyelan olan mahalle "afete maruz bölge" ilan edildi İzmir'de heyelan olan mahalle "afete maruz bölge" ilan edildi
3'üncü kattan düşen minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı 3'üncü kattan düşen minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı
UEFA'dan flaş Trabzonspor kararı UEFA'dan flaş Trabzonspor kararı
Hilal-i Ahmer Koleksiyonu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında sergileniyor Hilal-i Ahmer Koleksiyonu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında sergileniyor
Ketenpere konusu ne? Ketenpere filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Ketenpere konusu ne? Ketenpere filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
İran'dan İsrail'e yeni tehdit İran'dan İsrail'e yeni tehdit
Comolli strateji değiştirdi! Beklemeye tahammül yok Comolli strateji değiştirdi! Beklemeye tahammül yok
Bulgaristan'da başmüftülük binasına saldırı Bulgaristan'da başmüftülük binasına saldırı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Temmuz 2019 Cuma 20:06:54 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:20:43

Kötü kolesterol seviyesinde inme riskine dikkat!

LDL olarak bilinen kötü kolesterolün çok düşük seviyelerde seyretmesinin hemorajik inme riskini artırabileceği bildirildi.

LiveScience'ın haberine göre, Çinli bilim adamlarının yaptığı araştırma, LDL kolesterolü 70 mg/dl'nin altında olan kişilerde, beyin damarlarının yırtılması sonucu oluşan hemorajik inme geçirme olasılığının yükseldiğini gösterdi. 

Araştırma çerçevesinde Çin'in Tang San kentinde 96 bin yetişkinin kolesterol seviyeleri 9 yıl boyunca senede bir kez olmak üzere ölçüldü. 

Geçmişte inme, kalp krizi veya kanser gibi rahatsızlıklara yakalanmamış bu kişilerde LDL seviyesi 70 mg/dl'nin altındakilerin, LDL seviyeleri 70 ila 99 mg/dl olanlarla kıyaslandığında hemorajik inme geçirme riskinin yüzde 65 arttığı gözlendi. 

LDL seviyesi 50 mg/dl olanlarda ise bu riskin iki kattan fazla olduğu tespit edildi.   

Sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlanan araştırmayı yürüten ekibin lideri doktor Şiang Gao, optimal LDL seviyesi hedefine karar verirken dengenin gözetilmesi ve kişilerin, bu seviyeyi doktorlarına danışması gerektiğini belirtti. 

Kötü kolesterolün bir miktar düşüklüğünün ise kalp sağlığı açısından iyi olduğu ifade ediliyor. 

AA

HDP'li belediye şehit yakınlarını işten çıkardı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ