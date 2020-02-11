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11 Şubat 2020 Salı 10:34:59 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 10:54:20

Koronovirüsün dermanı incir mi?

Koronovirüs incire olan ilgiyi arttırdı. Kuru incir, virüslerden korunmak için en etkili gıdaların başında geliyor.

Bağışıklık sistemine güçlendirici etkisi ile bilinen ve anne sütünden sonra en faydalı besinler arasında yer alan kuru incire olan ilgi, koronovirüs vakasından sonra daha da arttı. Bir çok kişinin hekim tavsiyesi ile tüketmeye başladığı kuru incirin vücut direncini arttırdığı gibi bağışıklık sistemini güçlendirdiği için gribal enfeksiyonlara karşı da tüketenlerin sayısının her geçen gün arttığı belirtildi.

Çin’de ortaya çıkan, tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan ve insanları tedirgin eden coronavirüs hakkında çeşitli şeyler konuşulurken, insanların virüslere karşı mücadelenin önemine ve doğal beslenmeye daha çok özen göstermeye başladığını belirten Ufresh Üretim Müdürü Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak, özellikle yabancıların bu konuda inciri daha iyi tanıdığını belirtti. Damak tadının yanında şifa kaynağı olan kuru incirin kutsal kitaplarda da yer alan bir meyve olduğunu belirten Demirayak, “Virüslerden korunma yöntemlerinin başında bağışıklık sistemimizin güçlü olması gelmektedir. İncir, bağışıklık sistemi virüslere karşı vücudumuzu adeta bir kalkan gibi korur. Pek çok kişi muhteşem damak tadından dolayı incir tüketir ama artık şifa niyetine de tüketenlerin sayısı her geçen gün artıyor” dedi.

Dünyanın en kaliteli incirinin yetiştiği Aydın ve çevresindeki ürünleri işleyip dış pazara satan firmaların başında gelen Ufresh firmasının üretim müdürü Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak “Tıp bilimi geliştikçe incir ve zeytinyağının değeri daha da artıyor. Kuru incir; içerdiği lifler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar dolayısıyla vücudumuzun doğal koruyucusu niteliğindedir. Ayrıca potasyum kaynağı olmasının yanında B2, B3, B6 ve K vitaminlerini de çok fazla içermesi nedeniyle vücudumuzda birçok hastalığa karşı doğal bir savunma mekanizması oluşturmaktadır. Hatta pek çok kişi kuru inciri tarif ederken "anne sütünden sonra en faydalı besin" ifadesini kullanır. Virüslerin çok konuşulduğu bu günlerde, bilinçli olarak beslenenler kuru incir tüketimini arttırdı” diyerek vücudun kuru incir tüketildiğinde virüslere karşı daha etkili bir savaş verdiğini ileri sürdü.

İHA

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