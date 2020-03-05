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05 Mart 2020 Perşembe 12:54:48 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 13:03:52

Koronavirüsün (Kovid-19) iki farklı mutasyonu saptandı! Üçüncü ihtimal.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iki farklı mutasyonu tespit edildi. Ayrıca Kovid-19’da üçüncü mutasyon ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiği aktarıldı.

Global Times gazetesinin haberine göre, Pekin Üniversitesi ve Çin Bilim Akademisine bağlı Çinli bilim insanları, toplanan 103 örnekte virüsün genetik yapısının değişimi konusunda çalışma yürüttü. Çalışma, "National Science Review" dergisinde yayımlandı.

Alınan örneklerin 101'inde, virüsün iki farklı alt versiyonu tespit edildi. Farklı özellikler gösteren Kovid-19 mutasyonlarının biri "S-cov" ve diğeri "L-cov" olarak tanımlandı.

S-cov'un, yarasalarla bağlantılı olan koronavirüs tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu, L-cov'un ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtildi.

KOVİD-19'UN DAHA FAZLA MUTASYONU ORTAYA ÇIKABİLİR

Kovid-19'da üçüncü mutasyon ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiği aktarıldı.

Vuhan'dan Virüs Bilimi Uzmanı Yang Cangçiu, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un söz konusu mutasyonlarının çevre şartları veya virüsün bulaştığı kişiden dolayı ortaya çıktığının muhtemel olduğunu, bunun da virüsün birden fazla kaynağının bulunduğu anlamına geldiğini söyledi.

Vuhan'a son zamanlarda seyahat eden ve Kovid-19'a yakalanan ABD vatandaşı bir hastada, henüz yeterli kanıt bulunmasa da virüsün üçüncü bir türevi bulunabileceği ihtimali olduğuna işaret eden Yang, yeni tip koronavirüsün dünya genelinde yayıldıkça daha fazla mutasyonların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

VİRÜSÜN KAYNAĞI TARTIŞMALARI

Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, geçen hafta Kovid-19'un ilk Çin'de ortaya çıkmasının, "virüsün kaynağının Çin olduğu" anlamına gelmeyeceğini belirtmiş, virüsün kaynağına yönelik araştırmaların da yapıldığını vurgulamıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısının 3 bin 14'e ulaştığı. vaka sayısının da 80 bin 270'e çıktığı bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentindeki vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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