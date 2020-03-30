Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

  • Bist 100
    88548.9
  • Dolar
    6,5684
  • Euro
    7,2470
  • Altın
    341,9860
İstanbul
6 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Koronavirüs salgını, risk toplumu ve sosyo-psikolojik sonuçları Koronavirüs salgını, risk toplumu ve sosyo-psikolojik sonuçları
Bakan Albayrak: Aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık Bakan Albayrak: Aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık
İçişleri'nden flaş açıklama İçişleri'nden flaş açıklama
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs cep telefonundan bulaşabilir! Uzmanlar uyardı: Koronavirüs cep telefonundan bulaşabilir!
3 kamu bankasından bir destek daha! 3 kamu bankasından bir destek daha!
Prens Charles karantinadan çıktı Prens Charles karantinadan çıktı
Tarlasını sürerken buldu! Roma dönemine ait! Tarlasını sürerken buldu! Roma dönemine ait!
Af meclise geldi mi? Af yasası hangi suçları ceza indirimi olacak? İşte son dakika bilgiler Af meclise geldi mi? Af yasası hangi suçları ceza indirimi olacak? İşte son dakika bilgiler
Bankacılık sektörünün aktifleri 4,7 trilyon lirayı aştı Bankacılık sektörünün aktifleri 4,7 trilyon lirayı aştı
Avusturya'dan çarpıcı koronavirüs kararı! Marketlerde maske takmak artık zorunlu Avusturya'dan çarpıcı koronavirüs kararı! Marketlerde maske takmak artık zorunlu
Miçotakis meclise böyle seslendi: Maaşlarınızın yarısını bağışlayın Miçotakis meclise böyle seslendi: Maaşlarınızın yarısını bağışlayın
Ünlü sanatçı Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti
Bir hafta önce koronavirüse yakalanan Fatih Terim ve Yusuf Günay taburcu oldu Bir hafta önce koronavirüse yakalanan Fatih Terim ve Yusuf Günay taburcu oldu
Tayland Kralı 20 cariyesiyle birlikte koronavirüsten kendini izole etti Tayland Kralı 20 cariyesiyle birlikte koronavirüsten kendini izole etti
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı İstanbul'da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
MHP: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan'da Türkeş için düzenlenecek etkinlik iptal MHP: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan'da Türkeş için düzenlenecek etkinlik iptal
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Bir erteleme daha geldi! Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Bir erteleme daha geldi!
Cerablus'ta PKK'nın bombalı araç saldırısı engellendi Cerablus'ta PKK'nın bombalı araç saldırısı engellendi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Bayburt'ta 2 köy karantinaya alındı Bayburt'ta 2 köy karantinaya alındı
Koronavirüsü ikinci kez kapma ihtimali var mı? Koronavirüs hakkında cevabı bilinmeyen 9 soru! Koronavirüsü ikinci kez kapma ihtimali var mı? Koronavirüs hakkında cevabı bilinmeyen 9 soru!
Japon komedyen Şimura Ken, koronovirüs nedeniyle öldü Japon komedyen Şimura Ken, koronovirüs nedeniyle öldü
Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı! Polis tabutların kapaklarını açıp kontrol etti Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı! Polis tabutların kapaklarını açıp kontrol etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Mart 2020 Pazartesi 09:46:23 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:14:51

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, virüsün tedavisiyle ilgili olumlu haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de HIV ve kanser tedavisi için üretilen ilaçlar, kritik durumdaki iki koronavirüs hastasında olumlu sonuç verdi. Rusya'nın geliştirdiği ilacın etkinliği de ABD tarafından doğrulandı.

ABD basını, bilim insanı ve doktorların deneysel bir ilaç geliştirdiğini yazdı. İddiaya göre hastalara enjekte edilen ilaç hastaları tedavi etti. ABD basınında yer alan haberlere göre doktorlar HIV ve meme kanseri için kullanılan ilaçlar sayesinde hastaları iyileştirdi. İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail de New York’taki bir hastanede çalışan doktorların iki hastayı bir ilaç kokteyli ile iyileştirdiğini öne sürdü. İddiaya göre, hastaneye "kritik durumda" gelen iki hastaya bu ilaçlar enjekte edildi. Abdomen üzerinden enjekte edilen ilaçların ardından hastaların sağlık durumunda gözle görülür bir iyileşme olduğu belirtildi.

7 HASTADAN 2’Sİ İYİ

7 hastadan 2’sinin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanırken, bu iki hastanın da yaşamlarına solunum destekleri olmadan devam ettiği belirtildi. Doktorlar henüz bu ilacın hastaları nasıl iyileştirdiğine dair net bir bilgisi olmadığını hatırlatırken, bu ilacın zatürre, ciğer iltihaplanması ve ölüme sebebiyet veren süreci durdurduğunu açıkladı. ABD’nin çok okunan tabloid gazetesi NY Post’ta yer alan haberde de ilacı üreten şirket CyoDyn’in ilaç üzerindeki etkileri gözlemlemek için 6 haftaya ihtiyacı olduğu belirtildi.

AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ RUS İLACINI DOĞRULADI

ABD’deki George Mason Üniversitesi Sistemsel Biyoloji Okulu’ndan Profesör Ancha Baranova, Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi etmek üzere geliştirilen ilacın etkinliğinin doğrulandığını ve muadillerine göre daha az toksik olduğunu söyledi. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni bir ilaç geliştirildiğini duyurmuştu. FMBA’nın duyurduğu ilaç hakkında Baranova, "Klorokin bazlı ilaçlar, yani Klorokin’in kendisi ve Hidroksiklorokin ve Meflokin de dahil olmak üzere türevleri, günümüzde koronavirüse karşı kitlesel olarak kullanılan ilaçlar arasında lider konumdadır. Kovid-2019’a neden olan koronavirüsle enfekte olmuş hücre kültürlerinde Meflokin’in etkinliği doğrulandı" dedi. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER