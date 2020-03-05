Koronavirüs ile ilgili tüyler ürperten görüntü! İranlı adamı böyle yıktı

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan kısa bir süre içerisinde 80 ülkeye yayılan ve büyük bir panik yaratan COVID-19 kod adlı korona virüsü ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Küresel ölçekte 95.300’den fazla insanın enfekte olduğu ve yaklaşık 3 bin 200 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklanırken, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’dan korkutan bir video geldi.

Sosyal medyada gazeteci Muhammed Ahwaze isimli gazeteci tarafından paylaşılan videoda, hasta olduğu iddia edilen bir adam yere yığılıyor ve daha sonra öksürük krizine giriyor. Derin derin nefes almaya çalışan adam titredikten sonra güçlükle harekete edebiliyor. 15 saniyelik video 2 saat içerisinde 24 bin kez izlenirken, Zahidan kentinde yaşadığı öne sürülen adamın sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi verilmedi.

KORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Korona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları korona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

KORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Korona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

Salgının patlak vermesinden çok kısa bir süre sonra İran’a sıçrayan korona virüsü özellikle Tahran yönetiminin üst düzey isimlerinde görülmüştü. Öyle ki ülkenin ilk kadın bakanı olarak görev yapan Masume Ebtekar’ın da aralarında olduğu çok sayıda yetkilide korona virüsü tespit edilmişti. İran’da 92 kişi korona virüsü sebebiyle yaşamını yitirirken, toplamda 2922 kişide de korona virüsü görüldüğü açıklandı.

İRAN'DA VİRÜS NE KADAR YAYILDI

İran'da virüsün yayılma hızı herkesi korkutuyor. İnternette yer alan bir haritaya göre virüs ülkeyi adeta bir örümcek ağı gibi sardı. Sosyal medyada paylaşılan harita dehşetin son durumunu gözler önüne serdi.