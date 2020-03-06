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06 Mart 2020 Cuma 08:28:50 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 08:31:32

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalar: Türk geni korona virüsü geçirmiyor

Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsün gen farkından dolayı Türkiye'de salgına neden olmayacağını söyledi. Erbaş, Türkiye'nin Asya ırkına göre daha karışık genlere sahip olduğunu ve virüsten çok az etkileneceğini belirtti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Virüsün şu ana kadar Türkiye'ye gelmemesi ise bir yandan sevindirirken bir yandan kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Türkiye'de yaptığı araştırmalar ile adından söz ettiren Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, koronavirüsün Türkiye'ye gelse bile salgın yapamayacağını söyledi.

Vatandaşların virüsle ilgili rahat olması gerektiğini ifade eden Erbaş, gelse bile 10-20 vak'ada görülebileceğini belirtti. Doç. Dr. Erbaş virüse karşı bol bol elleri ve yüzü yıkamak gerektiğini söylerken maske takmanın ise bir işe yaramayacağını vurguladı.

"VİRÜS TÜRKİYE'DE GENLERDEN DOLAYI SALGIN YAPAMAZ"

Koronavirüsün gen farkından dolayı Asya ırkını daha çok etkilediği Türkiye'nin ise daha karışık genlere sahip olduğu için çok az etkileneceğini dile getiren Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Koronavirüsün şu ana kadar yayılım bölgesi Wuhan ve çevresi yani Çin. Bu bölgedeki genetik kökeni ortak insanları yakalıyor. Bunlar daha çok sarı ırk ve kısa boylu insanlar. Yapılan çalışmalarda virüsün akciğerde tutunduğu protein Asya ırkında daha fazla. Beyaz ve siyah ırklarda ise 6'da 1 oranında daha az. Onun için buralarda görülse bile çok daha az görülecektir ve hafif geçecektir. Koronavirüs Türkiye'ye de gelebilir ama asla Çin'deki gibi salgın yapmaz. 10 vak'a, 20 vak'a olabilir. Bunu bilemeyiz. Onu gelince görürüz. Daha bir şey yok ortalıkta. Ama ben asla bir hızlı yayılım beklemiyorum. Burada gen farkı çok önemli. İki tane makale var bununla ilgili. İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz'den de gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"MASKE BIRAKIN ÖNLEMEYİ HASTA OLMAYI BİLE KOLAYLAŞTIRABİLİR"

Maske takmanın hastalığı engellemeyeceği hatta nemden dolayı daha fazla yakalanma riskine sahip olunacağını ifade eden Doç. Dr. Erbaş, "Bağışıklık sorunu olanlar eğer vak'a çıkarsa evden çıkmasınlar. El yıkaması çok önemli. Ben eskiden ellerimi 3-4 defa yıkarken şu anda 5-6'ya çıkardım. Yanımda kolonya alışkanlığı kazandım. Ellerimi yıkayamıyorsam bir kolonyadan geçiriyorum. Maske takmaya gerek yok. Çünkü maske nemle ıslanıyor. Virüs üstünde daha çok birikir. Maske bırakın önlemeyi hasta olmayı bile kolaylaştırabilir. Virüsün bulaştığı 3 yer var. Göz, burun ve ağız. Paniğe gerek yok. Önemli olan akılcı olmak. Ben bazen görüyorum. Çok fazla miktarda 'vak'a çıksa' diye bir hazırlık var. İnşallah Sars gibi olur ve bu ülkeye uğramaz. Biz de koronavirüsten hiç üzülmeyiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

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