Konya Şehir Hastanesi'nde sona doğru

  • Bist 100
    99838.3
  • Dolar
    5,7309
  • Euro
    6,3592
  • Altın
    277,1220
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada
Yıldız oyuncu açıkladı! 'Beşiktaş'tan teklif aldım' Yıldız oyuncu açıkladı! 'Beşiktaş'tan teklif aldım'
Manken Elif Ece Uzun evlendi Manken Elif Ece Uzun evlendi
Falcao'nun eşinden eleştirilere yanıt geldi Falcao'nun eşinden eleştirilere yanıt geldi
Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada
Irak'taki gösterilerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor Irak'taki gösterilerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı
California'nın kuzeyindeki orman yangınında 180 bin kişi tahliye edildi California'nın kuzeyindeki orman yangınında 180 bin kişi tahliye edildi
Lübnanlı Şii alim Şeyh Ali el-Emin: Lübnan'da göstericilerin çeşitliliği ulusal birliği teyit ediyor Lübnanlı Şii alim Şeyh Ali el-Emin: Lübnan'da göstericilerin çeşitliliği ulusal birliği teyit ediyor
'İran 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olacak' 'İran 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olacak'
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı?
Bakan Çavuşoğlu noktayı koydu: Çıkmazlarsa vururuz Bakan Çavuşoğlu noktayı koydu: Çıkmazlarsa vururuz
İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi
Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'ine seçildi Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'ine seçildi
İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi
Bağdat'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor Bağdat'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor
Ahmet Hakan'dan Portakal tespiti: Peşmergeyi bilmeyecek kadar zır cahil, ahkâm kesecek kadar cüretkâr Ahmet Hakan'dan Portakal tespiti: Peşmergeyi bilmeyecek kadar zır cahil, ahkâm kesecek kadar cüretkâr
Cenk Tosun transferde kararını verdi Cenk Tosun transferde kararını verdi
Latin Amerika'da sokakların ateşi yüksek Latin Amerika'da sokakların ateşi yüksek
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırıları: 2 ölü, 10 yaralı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırıları: 2 ölü, 10 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Gazişehir Sumudica ile sözleşme uzattı Gazişehir Sumudica ile sözleşme uzattı
POMEM Giriş Sınavı Giriş Belgeleri yayınlandı: POMEM sınav giriş yerleri sorgulama ekranı POMEM Giriş Sınavı Giriş Belgeleri yayınlandı: POMEM sınav giriş yerleri sorgulama ekranı
Galatasaray'dan Falcao açıklaması geldi Galatasaray'dan Falcao açıklaması geldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ekim 2019 Pazartesi 12:11:50 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 12:12:27

Konya Şehir Hastanesi'nde sona doğru

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliği ile başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı devam eden Konya Şehir Hastanesi, İç Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümüne hizmet verecek.

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı devam eden Konya Şehir Hastanesi, büyük ölçüde tamamlandı.

Kaba inşaatı tamamlanan ve 2020'de hizmet vermesi beklenen şehir hastanesi, İç Anadolu'yu sağlık üssü haline getirecek. 412 bin metrekare kapalı alanda bin 250 yatak kapasitesine sahip hastane, 330 poliklinik ve 335 hekimiyle Konya ve çevresine hizmet verecek.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

2020 Nisan'da açılacak

Hastanenin bölgeye ciddi anlamda hizmet vereceğini dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Bin 250 yataklı olarak planlanan Konya Şehir Hastanemizin yüzde 81'i tamamlandı. İnşallah 2020 yılının nisan ayında ya da en geç ortalarına doğru hastanemizi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Konya'yı sağlık üssü haline getirecek hastane, çevre illerinden de çok sayıda hastayı burada ağırlayacak. Yurt dışından da hasta kabul edecek seviyede altyapı oluşturduk. Yine hastanemizde 244 yoğun bakım ünitesi olacak. 335 hekimimiz 330 poliklinikte hastalara hizmet verecek."

Yatakların büyük bölümü tek kişilik

Koç, hastanede kapsamlı onkoloji merkezi ile geniş kemoterapi alanlarının da yer alacağını belirterek, "Konya'dan, bölge halkına ve yurt dışından gelecek, yıllık 2 milyon civarında hastaya hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda mevcut yatakların büyük bir kısmı tek kişilik, geri kalanı da çift kişilik olarak planlandı. Öte yandan 48 ameliyathanemizden biri de ileri düzey diye tabir edilen hibrit ameliyathane olacak. İnşallah hastanemiz uluslararası sevide hizmet verecek bir altyapıya sahip olacak." diye konuştu.

"Yurt dışından hasta getirmeyi planlıyoruz"

Şehir Hastanesi inşaatının başlangıcından itibaren uyumlu bir ekiple çalıştıklarını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"İnşaatı devam eden hastanemizi aşama aşama takip ediyor ve sorunsuz bir şekilde milletimizin hizmetine açma hedefi ile hareket ediyoruz. Özel ve devlet hastanelerimiz ile yurt dışından hasta getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 16 kamu, özel ve üniversite hastanemiz, yurt dışından hasta kabulü alacak şekilde sertifikalarını tamamlamıştır. Şehir Hastanemiz de 17'nci hastane olarak buna katkı sağlayacaktır."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ