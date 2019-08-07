Kolesterolün doğal ilacı çamfıstığı

Çamfıstığı (Pinus pinea) fıstık çamının kozalaklarından çıkarılan sert kabukların kırılması sonucu elde edilen ve besin değeri çok yüksek bir kuruyemiştir. Genel olarak Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetişir. Ülkemizin koşulları, çamfıstığının yetişmesi için uygundur. Yemeklerde, özellikle dolmalarda vazgeçilmez ürünlerden biridir. İçeriğinde protein ve yağ açısından zengin, E, K, B1, B3 ve B2 vitaminleri, çinko, bakır, potasyum gibi mineralleri barındırır. Bu nedenle besleyici ve faydalıdır. 100 gram çamfıstığı içeriğinde yaklaşık olarak 45 gram yağ, 31 gram protein, 5 gram karbonhidratla vitaminler, mineraller ve su bulunur. Akciğer hastalıklarında, verem, nefes darlığı, bronşit, astım, öksürük ve göğsü yumuşatmada etkilidir. Balgam sökme sorunlarını ortadan kaldırır. C, B1 ve B2 vitamini içeriğiyle soğuk algınlığından korur.

Kan basıncını dengeler

2014 yılında yapılan bir çalışmada, metabolik sendromlu kadınların, çamfıstığı da dahil olmak üzere 6 haftalık fındık tüketiminden sonra kolesterol düzeyinde azalma görülmüştür. Aslında araştırmacılar, düzenli olarak çamfıstığı yiyenlerin daha düşük bir ortalama ağırlığa, daha küçük ağırlık çevresine ve daha düşük bir insülin direncine sahip olduklarını bulmuşlardır. Ek olarak, çamfıstığı beslenmesi iyi bir lif, E vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içerir, bunların hepsi daha sağlıklı bir diyetle toparlanılır ve kilo verme hedeflerine yardımcı olur. Çamfıstığının faydaları kan basıncını düşürme kabiliyetiyle devam eder.

Magnezyum zengini

Birçok insan süt içmenin kemiklere iyi geleceğini düşünür. Ancak pastörizasyondan sonra süt asidik hale gelir ve bu bir işe yaramaz. Bu nedenle çamfıstığı gibi K vitaminini içeren besinleri araştırmalısınız. Çamfıstığı içindeki magnezyum da kanser riskini azaltma çabasına yardımcı olur. Aslında tek bir çamfıstığı porsiyonu, önerilen günlük magnezyum alımının yüzde 18'ini barındırır. Magnezyumdan yüksek diyetler, birkaç kanser türünü aza indirir. Ayrıca, başka bir çalışmada magnezyum alımı ve kolon kanserinin daha düşük oluşumları arasında pozitif bir bağlantı bulunmuştur.

Nasıl tüketilmeli?

Çamfıstığı genelde kavrulduktan sonra kullanılır. Toz haline getirilip, balla macun karıştırılarak tüketilirse vücuda kuvvet verir. Dövülüp çorbası hazırlanarak içilebilir. Yer ıstığıyla birlikte yenilirse mideyi güçlendirir. Et, balık, salata ve sebze yemeklerine eklenip, ekmek pişirilirken kullanılabilir.

Gerekli vitamini sağlar

Tıpkı lahanada olduğu gibi çamfıstığı da “göz vitamini” adı verilen önemli miktarda lutein içerir. Vücudunuz kendi başına lutein üretemez, ancak yiyeceğiniz besinlerden alabilirsiniz.

Saçları güçlendirir

Çamfıstığı, hücrelerin çoğalma hızını ve kalitesini artırır. Saçlar için gerekli olan vitaminlerin yanı sıra bunların metabolize edilmesini sağlayan yağ asitleri bakımından da oldukça zengindir.

Cildi besler

Hücre oluşumunda ve yenilenmesinde görev alan elementler, pek çok yağlı tohumda olduğu gibi çamfıstığında da yeterince bulunur. Cildin sürekli yenilenmesi, nemini koruyabilmesi, esnekliğini kaybetmemesi için gerekli olan çoklu doymamış yağlar çamfıstığından sağlanabilir. Bunlar aynı zamanda antepfıstığının da cilde faydaları arasında sayılabilir.