Kolesterolü sarımsak tozuyla dengeleyin

Kolesterol, vücudumuzun tüm hücrelerinde bulunan bir kan yağıdır. Hayati fonksiyonları yerine getirmek ile görevli olan kolesterolün eksikliği fonksiyon bozukluğuna, çocuklarda gelişim bozukluğuna sebep olabilir. Bununla birlikte kolesterolün yükselmesi ise kalp ve beyin damarlarında tahribata sebep olur. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için doğru olan kolesterolün seviyesinin kabul edilebilir bir sınırda olması gerekir. Bu noktada imdada 'sarımsak tozu' yetişiyor. Sarımsak tozu sarımsaktan üretildiği için sarımsağın taşıdığı tüm faydaları taşımaktadır. Bitkisel tedavi uzmanları bu tozun, şeker hastalığından kolestrole, kanserden kemik hastalıklarına, sindirimden bağışıklığa kadar onlarca derde dava olduğunu dile getiriyorlar. Sarımsak tozu özellikle düşük LDL diğer adıyla kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda HDL yani iyi kolesterolü artırır. Doymuş yağların çok sık tüketildiğinde kolesterol düzeylerinde yükselmeye yol açar. Bu da ateroskleroz gibi birçok sağlık sorununa neden olabilir. Sarımsak tozu özellikle kolesterol hastalarına önerilir. Kolesterolü dengeleyen en etkili çözümlerden biridir. Kemik sağlığı açısından da sarımsak tozunun oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Sarımsak tozu östrojen eksikliğini gidermeye yardımcı olur. Böylece östrojen eksiliğine bağlı kemik bozulmalarının önüne geçme açısından sarımsak tozu tüketimi önem kazanmaktadır. Ancak menopoza girmiş olan kadınlarda kuru sarımsak östrojen eksikliğine neden olmaktadır. Bu nokta göz önünde tutularak sarımsak tozu tüketmek gerekir.

EVDE KENDİNİZ YAPABİLİRSİNİZ

Sarımsağın kendi kadar faydalı olan tozunu elde etmek son derece kolaydır. Dilediğiniz kadar sarımsağı temizleyip, dişleri mümkün olduğu kadar ince dilimler halinde doğrayın. Sonra ince bir tülbent içinde süzgece alıp güneşte kurutun. İyice kuruyan ya da fırınladığınız sarımsakları bir baharat öğütücüsünde, doğrayıcıda ya da havan içinde ezerek toz hali

ne getirin.