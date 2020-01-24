Kolesterol dengeleyen kapari

Kapari veya gebre otu yüzyıllardır insanların şifa kaynağı olarak kullandığı bir bitkidir. Öyle ki Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde kapariden bahsetmiştir. Konservesi, turşusu, çayı yapılabilen kapari ayrıca tabletler halinde alınarak da tüketilebilir. İçinde demir bulunduran bitki kansızlık çekenler için birebirdir. Aynı şekilde B12 vitamini eksikliği için de ideal olan kapari otunun A vitamini ve doğal olarak antioksidan içerdiği biliniyor. Bu özellikleriyle kapari, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücutta serbest radikallerin oluşmasını yani kanseri önler. Sivilce, iltihap, kızarıklık, kuruluk gibi cilt sorunları olanlar kapari otunu deneyebilirler. Anemi ve lösemi gibi kan hastalıklarında kapari yenilmesi önerilir. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasına da etki eden bitkinin kabızlık sorununu giderdiği biliniyor. Mide ağrısı ve mide krampları yaşayanlar kapari çayı ile sorunlarını giderebilirler. Kaparinin reçel olarak tüketilmesi bile tüm bu faydaları alabilmeye yeterlidir ama özellikle böbrek ve sindirim sorunlarında çay olarak tüketilmesi önerilmektedir. Bitkinin MS hastalığını tedavi etmesi üzerinde etkileri ciddi biçimde araştırılmaktadır. İdrar söktürücüdür. Âdet düzensizliğine iyi gelir. Bağırsak parazitlerinin düşmesine yardımcı olur.