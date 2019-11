Kök hücre nakli sonrasında resim yaparak moral buldu

Kök hücre nakli sayesinde lösemiden kurtulan Ali Murat Yıldırım, tedavi süresince resim yaparak moral buldu.

Adıyaman'da yaşayan 17 yaşındaki Ali Murat Yıldırım, 2 yıl önce lösemi ile tanıştı. Kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Yıldırım, bu süreçte okuluna da ara vermek zorunda kaldı. Hastalığının ilerlemesi üzerine nakil olması gereken Yıldırım'a uygun ilik, ağabeyinden geldi. Nakil sonrası sağlığına kavuşan Yıldırım, lösemiye karşı verdiği mücadeleyi AA muhabirine anlattı.

"Ağabeyim ilik bağışından sonra askere gitti"



Lösemi tedavisi nedeniyle okuluna ara vermek zorunda kaldığını ifade eden Yıldırım, bu sürecin kendisini üzdüğünü söyledi. Kök hücre naklinin ağabeyinden yapıldığını belirten Yıldırım, "Ağabeyim hiç düşünmeden bağışta bulundu. İliğini verdikten sonra da askere gitti. Aynı durumda o olsa ben de aynısını yapardım. Nakil çok başarılı geçti, tuttu. Ağabeyime teşekkür ediyorum, çok selam söylüyorum. Kardeşlik, ağabeylik böyledir." diye konuştu.

Hastalığı sırasında iyi ve kötü günleri olduğunu ancak sonunda bu hastalığı atlattığını ifade eden Yıldırım, bu süreçte en çok resim yaptığını söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti:

"Benim resme yeteneğim çok iyi. Resim öğretmenliğine başvurmak istiyorum. Tedavim sırasında hastane odasında resimler çizdim. En son Ömer Halisdemir'in görüntüsünü bilgisayardan alıp çizdim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de Atatürk resmi yapmıştım. Hastanede kaldığım sürede kapı süsleri yaptım. Hastane odamda yaptığım kapı süslerini de tedavi gören diğer hastalara hediye ettim. Tedavim sürecinde de en çok resme sığındım."

"Türkiye'de her yıl bin 200 çocuk lösemi tanısı alıyor"



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Gürsel ise yaptığı açıklamada, çocukluk çağının en sık görülen kanser türünün lösemi olduğunu, her yıl yaklaşık 100 bin çocuktan 5'inin lösemi tanısı aldığını aktardı. Türkiye'de ise ortalama her yıl bin 200 çocuğun lösemi tanısı aldığını dile getiren Gürsel, lösemililerin büyük bir bölümünün, klinik belirtilerin hızlı ortaya çıktığı, hastalığın daha çabuk ilerlediği akut lösemi şeklinde olduğunu anlattı.

Doç. Dr. Gürsel, lösemi hastasına tanı konulduğunda risk değerlendirmesi yapıldığına işaret ederek kemoterapi ile başarı şansının düşük olduğu veya kemoterapi sonrası hastalığı tekrarlayan olgularda kemik iliği nakline başvurulduğunu vurguladı.

Kök hücre nakli yapılan Ali Murat Yıldırım'ın genetik bir rahatsızlık nedeniyle kendilerine 2 yıl önce başvurduğunu anlatan Gürsel, hastalığın lösemiye yatkınlık oluşturması sebebiyle sürekli kontrol altında tutulduğunu söyledi.

(AA)