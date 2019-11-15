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15 Kasım 2019 Cuma 07:39:24 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 07:40:17

Koca'dan LÖSEV'e 'hastane ruhsatı' yanıtı

Sağlık Bakanı Koca, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nin ruhsat sorununa ilişkin "Siz, 'lösemili çocuklar' diyerek, özel hastaneler yönetmeliğine tabi olmamayı göze alamazsınız. Bunun istismarına izin vermeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nin ruhsat sorunuyla ilgili LÖSEV tarafından yapılan açıklamanın hatırlatılması üzerine Koca, "Ben, bu üsluba cevap vermek istemiyorum. Lösemili hastalardan bırakın LÖSEV, hiçbir özel veya vakıf üniversitesi fark alamaz. 'Biz fark almıyoruz' diye hiç kimse kendisini ayrıcalıklı kılmasın. SGK, 100 binden 196 bin liraya kadar ödeme yapıyor. Birçok özel hastane, bu ünitelerin açılması için talepte bulunuyor. Çünkü bu rakamlar, fark alınmamak üzere SGK'nin belirlediği rakamlar." diye konuştu.

Bunun üzerinde ayrıca bir ödeme alımının yasak olduğunu belirten Koca, LÖSANTE'nin LÖSEV özelinde lösemili çocuklar için kurulan bir hastane olduğunu söyledi. LÖSANTE'nin de özel hastaneler yönetmeliğine tabi olduğunun altını çizen Koca, "Kimse kendisini kanunların üstünde göremez. Buna rağmen herkes, 'Hastanemi yaptım, verin bana ruhsatı' gibi kapımıza gelme durumunda olamaz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının bir planlama yaptığını söyleyen Koca, şöyle devam etti:

"Üstelik bu dönemde LÖSEV'e, o çocukların hatırına ayrıcalık yapıyoruz. Burası, lösemili çocuklar için kullanılabilecek bir hastaneyse, 75 yatak izni verilen bir hastanenin niye 25 yatağı sadece lösemili çocuklar için kullanılıyor? Hani lösemili çocuklar için yapılmıştı? 400 yatağın içinde niye lösemili çocuklar için 60 yatak talepte bulunuyorsunuz? Biz denetim yaptığımızda en fazla 60 yatağın lösemili çocuklar için kullanılabileceğini görüyoruz. Mevzuatta yeri olmamasına rağmen lösemili çocukların hatırına kamu yararı gözetilerek lösemili çocuklar için ayrılan 60 yatağa izin verdik. Yani lösemili çocuklar için verilmeyen bir izin yok. İlave 40 yatak daha izni verildi. Toplam 100 yatak olarak izni verildi."

"Lösemi hastalarından 'ücret almıyoruz' diye bir ayrıcalık tanınamaz"

Sağlık Bakanı Koca, radyoterapi cihazının izninin de verildiğine işaret ederek, "Bu planlamaya tabi... Kaldı ki kamu ve üniversiteler istediği halde biz şu an vermiyoruz. LÖSEV'e verildi. Anjiyo cihazı dendi, verildi. PET cihazı dendi, verildi. Devamında daha fazla talebi olursa o çocuklar için mevzuat çerçevesinde verme gayreti içinde olurum. Ücret zaten alamazsın. Lösemi hastalarından 'ücret almıyoruz' diye bir ayrıcalık tanınamaz. Hiç kimse bu ücreti alamaz." dedi.

Yaptıkları uygulamanın, diğer özel hastanelerin de talebini tetikleyen bir unsur olmaması gerektiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Siz, 'lösemili çocuklar' diyerek şimdi 25 ama 400'ün içinde 60 yatak ayırıp 'Devamını özel hastane gibi kullanmak istiyorum. Ben buradan gelir elde etmek istiyorum.' deyip özel hastaneler yönetmeliğine tabi olmamayı göze alamazsınız. Bunun istismarına izin vermeyiz. Ben iyi niyetle, gayretle, milletin tuğla koyarak, paralarıyla yapılmış olan bir yeri, bu çocuklara hizmet eder hale getirmek üzere gayret göstermeye çalışıyorum. Üslubu görüyorsunuz. Kimse kendini devlet ve kanunlar üzerinde görmesin."

(AA)

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