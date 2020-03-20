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20 Mart 2020 Cuma 21:39:39 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 21:40:43

KKTC’de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs testi pozitif çıkan 3 hastanın, uygulanan tedavi süreci sonucunda sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hastalardan 3'ünün tedavisinde başarı sağlandığını açıkladı.

Bir süredir hastanede tedavi gören 3 vakada doktorların başarı sağladığını ifade eden bakan Pilli, 3 vakanın son yapılan iki testte negatif sonuç verdiğini bildirdi. KKTC'de 20 kişide koronavirüs vakasının tespit edildiğini, ancak tedavi ile sağlığına kavuşan 3 kişinin taburcu edileceğini söyledi.

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