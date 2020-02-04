Kış kabızlığına karşı salata yiyin

Günlük 20-30 dakika egzersiz yapılmasını, öğünlere mutlaka salataların dahil edilmesini, atıştırmalık olarak erik, dut, kayısı gibi kuru meyvelerle birlikte fındık, fıstık, badem gibi yağlı tohumların tercih edilmesini önerdi. Kışın kabızlığa iyi gelen meyve ve sebzeleri arasında ise, ıspanak, lahana, pırasa ve elmayı sıralayarak kabızlık şikayetinin kronikleşmesi durumunda altında yatan nedenin araştırılması için doktora başvurmalarını tavsiye etti.