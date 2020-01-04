Kış aylarında uyuza dikkat!

Şu sıralar yine yaygın olarak görüldüğünü, özellikle toplu taşıma, yurt ve bakım evleri gibi kalabalık yerlerde uyuz hastalığına daha çok rastlandığını belirten Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Uyuz hastalığı cinsiyet ayrımı yapmadan insan gözüyle fark edilemeyen mikroskobik parazitler sonucu ortaya çıkıyor ve deride ciddi kaşıntılara neden oluyor. Uyuz hastalığından korunmanın en önemli yolu ellerin sık yıkanması” dedi. Parazitin kişiye geçtikten sonra 3-6 hafta arasında şikayet oluşturmaya başladığını dile getiren Dr. Kübra Esen Salman, “Özellikle geceleri artan, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenen kaşıntı en önemli klinik bulgusudur. El parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçları ve erkeklerde genital bölge kaşıntının görülebileceği vücut bölgeleridir. Bunun dışında deride küçük kabarıklıklar ve sertlikler, su toplamaları ve kepekli, kabuklu durumlar da oluşabilir. Uzun süre döküntü olmadan da sadece kaşıntı ile de uyuz hastalığı meydana gelebilir” dedi.

Tedavisi 6 hafta sürüyor

Tedavi süresince kıyafetlerin ve çarşafların 60 derecede yıkanıp ütülenmesi gerekir. Başarılı bir tedaviden sonra bile hastalık bulgularının 2-6 hafta kadar devam edebileceği unutulmamalıdır.