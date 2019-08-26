  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ümraniye’de aile katliamı: Annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihar etti Ümraniye’de aile katliamı: Annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihar etti
İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı
Joe Walsh, Trump'a 2020 seçimlerinde rakip oldu Joe Walsh, Trump'a 2020 seçimlerinde rakip oldu
'BAE Yemen'in parçalanmasına çalışıyor' 'BAE Yemen'in parçalanmasına çalışıyor'
İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletteki karı koca öldü İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletteki karı koca öldü
İşgalci İsrail Hamas'a ait bir bölgeyi vurdu İşgalci İsrail Hamas'a ait bir bölgeyi vurdu
Irak'ta Haşdi Şabi, üslerine düzenlenen saldırılardan ilk kez İsrail'i suçladı Irak'ta Haşdi Şabi, üslerine düzenlenen saldırılardan ilk kez İsrail'i suçladı
Husilerin fırlattığı 6 balistik füze düşürüldü Husilerin fırlattığı 6 balistik füze düşürüldü
Türkiye'den KKTC'ye gençlik kampı Türkiye'den KKTC'ye gençlik kampı
Çaresizlerin umudu Gülsüm anne Çaresizlerin umudu Gülsüm anne
Kireçlenmeye karşı ardıç kürü Kireçlenmeye karşı ardıç kürü
Daralan pazarı fırsata çevirme zamanı Daralan pazarı fırsata çevirme zamanı
67 bin memur alınacak 67 bin memur alınacak
Antalya’da tüm zamanların rekoru Antalya’da tüm zamanların rekoru
"CE işareti olmayan ürünleri almayın" "CE işareti olmayan ürünleri almayın"
Yerli ve milli baz istasyonu sahada Yerli ve milli baz istasyonu sahada
Yine açık kapı faciası Yine açık kapı faciası
Boşanamazsın dehşeti Boşanamazsın dehşeti
İlla katletmesi mi lazım? İlla katletmesi mi lazım?
Çevirmeye takıldı Çevirmeye takıldı
Başarının sırrı saygı Başarının sırrı saygı
Eleştirilere öpücük Eleştirilere öpücük
Bebeği kısmetiyle geliyor Bebeği kısmetiyle geliyor
Yine ayrıldılar Yine ayrıldılar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 03:56:47

Kireçlenmeye karşı ardıç kürü

Şiddetli ağrıya yol açan kireçlenmeden kurtulmak için yabani elma çiçeği, karahindiba, ardıç ve kimyonla hazırlanan kürleri deneyin. 

Eklemlerin iltihaplanması sonucu görülen bir sağlık sorunu olan ‘kireçlenme’, genellikle kemiklerin uç kısmında bulunan koruyucu kıkırdak doku hacminin zamanla erimesiyle meydana gelir. Vücuttaki herhangi bir ekleme hasar verebilen kireçlenme, genellikle el, diz, bacak ve kalçadaki eklemleri etkiler. Bitkisel tedavi uzmanları bu hastalığa karşı şu kürleri öneriyor: 

Yabani elma çiçeği suda demlendikten sonra süzülerek dinlendirilir. Elde edilen sıvı, ıhlamur suyuyla karıştırılır. 

Bir fincan karahindiba ve nane, 4 fincan su içinde kaynatılırarak günde 3 kez içilir. Ayrıca pişirilerek lapa haline getirilmiş hindibayı kireçlenme olan eklemlerinize 2 saatte bir yenileyerek uygulayabilirsiniz. 

• Siyah nohut, tarakotu ve kimyondan zeytinyağlı yemekler pişirilir. Bu yemekler tedavi süresince haftada 3 gün yenir. Mideye ağır geldiği takdirde üstüne gül şerbeti içilir. 

• Köknarın tomurcukları suda demlenir. Süzülerek elde edilen sıvı bir süre dinlendirilir. Bu sıvı, pamuklu bir havluyla vücuda masaj yapılır. 

• 400 gram ardıç tohumu, bir kilo balla karıştırılır ve günde 3 öğün, aç karnına, bir tatlı kaşığı yenir. 

• Yarım fincan doğranmış havuç, 3 gram tarçın, bir gram karabiber ve 3 gram kuru zencefil 2 fincan suyun içinde kaynatılır. Elde edilen karışım bir ay boyunca günde 2 defa içilir. 

• Çeyrek fincan doğranmış yeşil soğan, 2 fincan su içinde kaynatılarak günde 3 kez içilir. Aynı yöntem ve miktarla elde edilecek maydanoz çayı da kireçlenmeye iyi gelmektedir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ