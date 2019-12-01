Kireçlenme ağrısını ARDIÇ’la dindirin

Eklemlerin iltihaplanması sonucu görülen bir sağlık sorunu olan ‘kireçlenme’, genellikle kemiklerin uç kısmında bulunan koruyucu kıkırdak doku hacminin zamanla erimesiyle meydana gelir. Vücuttaki herhangi bir ekleme hasar verebilen kireçlenme, genellikle el, diz, bacak ve kalçaldaki eklemleri etkiler. Bitkisel tedavi uzmanları bu hastalığa karşı şu kürleri öneriyor:

■ 400 gram ardıç tohumu, bir kilo balla karıştırılır ve günde 3 öğün, aç karnına, bir tatlı kaşığı yenir.

■ Bir fincan karahindiba ve nane, 4 fincan su içinde kaynatılırarak günde 3 kez içilir. Ayrıca pişirilerek lapa haline getirilmiş hindibayı kireçlenme olan eklemlerinize 2 saatte bir yenileyerek uygulayabilirsiniz.

■ Yabani elma çiçeği suda demlendikten sonra süzülerek dinlendirilir. Elde edilen sıvı ıhla¬mur suyuyla karıştırılır.

■ Siyah nohut, tarakotu ve kimyondan zeytinyağlı yemekler pişirilir. Bu yemekler tedavi süre¬since haftada 3 gün yenir. Mideye ağır geldiği takdirde üstüne gül şerbeti içilir.

■ Köknarın tomurcukları suda demlenir. Süzülerek elde edilen sıvı bir süre dinlendirilir. Bu sıvı, pamuklu bir havluyla vücuda masaj yapılır.