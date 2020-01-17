Keten tohumu unutkanlığı önler, kanserden korur

Omega 3, yağ asidi, Ala, liganlar ve lifler bakımından oldukça zengin olan keten tohumunun; unutkanlıktan kansere kadar birçok faydası var. Etkili bir antioksidan olan keten tohumu, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hastalanma riskini azaltır. Hem lifinden hem de tohumundan yararlanılan bu mucizevi bitkinin tohumundan yüzde 45 oranında yağ elde edilir. Bir çay kaşığıyla yutulan keten tohumu aynı zamanda kek ve pastalara da konulabilir, yağı da tüketilebilinir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Büşra Çengel, keten tohumunun faydalarını şu şekilde sıralıyor;

- Keten tohumu, içerdiği bol miktarda Omega 3 ve Omega 6 sayesinde kolesterolün kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda barındırdığı yüksek yağ miktarı sayesinde iyi ve kötü kolesterolleri sağlıklı seviyede tutar.

- Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler, kabızlığa iyi gelir ve kabızlıktan kaynaklanan rahatsızlıkları azaltır.

- Omega 3 deposu olan keten tohumu, kuru göz sendromunu azaltır.

- Yine içeriğindeki Omega 3 sayesinde unutkanlığı tedavi edici özelliği bulunuyor.

- Keten tohumundan elde edilen yağ, yıpranmış saç ve tırnakların canlanmasını sağlar.

- Kan basıncının ayarlanmasına yarımcı olur.

- Göğüs ve kolon kanserine yakalanma riskini azaltır.

- Keten tohumu gereğinden fazla kullanılmamalı, aşırı kullanımı sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir.

- Keten tohumu et tüketmeyen kişiler için önemlidir, çünkü B12 hayvansal gıdalarda bulunur, fakat keten tohumu bunun dışında yer alır. İdeal B12 vitamini kaynağıdır ve özellikle vejetaryenler için uygun, tüketilmesi gereken besinler arasındadır.

- Öğütülüp sabahları yulafınıza, ekmeğinize, salata veya çorbalarınıza ekleyebilirsiniz.