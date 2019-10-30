Kemikleri güçlendiren kişniş çayı

Kadınlarda erkeklere göre daha çok görülen kemik erimesi yani osteoporoz, 50 yaşından sonra belirti vermeden ilerler. Menopoz döneminde de kırıklarla ortaya çıkar. Uzmanlar “Boyunuzu ölçün, güneşlenin, ev işi yaparken abartmayın, pekmez yiyin ve yürüyün” diyor.

MİNERAL DEPOSUDUR

Osteoporozun kırık olmadığı sürece herhangi bir belirti ve bulgu vermediğini dile getiren uzmanlar “Osteoporoz önlenebilir, tedavi edilebilir sinsi bir hastalıktır. Bu nedenle de kırık olmadan önce osteoporoz olduğu bilinen ve olmasından şüphelenilen hastalarda, gerekli tetkiklerin yapılıp tedaviye başlanması gerekir. En önemli klinik sonucu kırık oluşumudur. Hastanın boyunun ölçülmesi; 20'li yaşlardaki bildiği boy uzunluğundan 4 cm veya daha önceki muayenede kaydedilmiş boy uzunluğundan 1.5- 2 cm kısa olması önemli bir bulgudur” dedi. Uzmanlar, bitkisel olarak da kişniş ve susamı öneriyor. Kişniş; kemik yapısını korumak ve güçlendirmek için önemli minerallerle zenginleştirilmiş bir bitkidir. Kişniş tohumu ve yapraklarında bulunan potasyum, kalsiyum ve manganez; zayıf kemik yapısının güçlenmesinde önemli rol oynayan bileşenlerdir.

BALLA TATLANDIRIN

Demir ve magnezyum gibi mineraller de içeren kişniş; kemik sağlığını korur. İçerdiği mineraller, aynı zamanda kadınlarda spinal (omurilik) kemik kaybını önlemeye yardımcı olur. Bir bardak su ve 2 çay kaşığı kişniş tohumunu 10 dakika kaynatın. Hazırladığınız kişniş çayı ılıyınca, tatlandırmak için bir miktar bal ekleyerek için. Yemeklere de her gün ilave ederek, bu baharatı düzenli kullanabilir ve osteoporozla doğal bir şekilde mücadele edebilirsiniz.

SABAHLARI BİR KAŞIK SUSAM

Susam, kalsiyum açısından zengin bir besindir. Kemiklerimizin daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlayan en iyi tohumlardan biridir. Kalsiyum zengini bir bitki olan susam; aynı zamanda manganez, magnezyum, çinko, fosfor, bakır, K ve D vitamini gibi çok etkili mineraller içerir. Sabahları bir çay kaşığı kavrulmuş susam çiğneyebilirsiniz. Ya da sıcak sütün içine bir miktar ilave ederek, günde 2 defa bu sağlıklı karışımı içebilirsiniz.