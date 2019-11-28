Kemik erimesini önleyen toz

Kırılgan gibi görünen yumurta kabukları, oldukça katıdır. Yumurta yüksek miktarda aminoasit ve DNA zincirlerinin korunma ve bakımı için önemli molekül gruplarından oluşur. Günde bir yumurta yiyenlerde felç ve kalp krizlerinin, kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin daha az, her gün yumurta yiyenlerde diyabet riskinin düşük olduğunu gösteren birçok araştırma var. Çin’de 400 binden fazla kişi üzerinde gerçekleştirilen yeni bir araştırmada, günde bir yumurta yiyenlerde kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin yüzde 18 daha az olduğu belirlendi.

KALSİYUM DEPOSUDUR

Beslenme uzmanları “Yumurta ve sağlıklı hayvansal yağlar, uzun ve sağlıklı yaşama için olmazsa olmaz gıdalardandır. Yumurtada A, D ve K vitaminleri; kalsiyum, demir, fosfor, çinko gibi mineraller; kolin, lesitin ve fosfolipitler, omega 3 yağ asitleri; kolesterol ve protein gibi bizi hastalıklardan koruyan besin ögeleri vardır. Esas zararlı olan, transyağ ve omega 6 ihtiva eden bitkisel yağlar ve margarinlerdir. Çok şükür yumurtanın zararlı değil, bilakis sağlıklı bir hayat için elzem olduğunu en ciddi yumurta muhalifleri bile anladı ama yumurtanın kabuğunun yumurta kadar faydalı olduğu pek bilinmez. Yumurta kabuğu, tabii kalsiyum deposu olmasının yanında, 27 farklı elementle stronsiyum ve florür de ihtiva eder. Bu besin ögelerinin biyo yararlılıkları çok yüksektir; vücut tarafından tam gıdalar gibi hazmedilir ve etkili bir şekilde kullanılabilir” diyor.

RAŞİTİZMİ ÖNLÜYOR

Uzmanlar yumurta kabuğunun faydalarıyla ilgili olarak “Yumurta kabuğunun yapısı diş ve kemiklerimize çok benzer. Hayvanlar ve insanlarda yumurta kabuğu tozunun 'raşitizmi' önlediğini gösteren çalışmalar var. Hayvan deneylerinde de osteoporozu azalttığı, hücre üretimini ve kıkırdaklarda büyümeyi artırdığı ortaya konuldu. Osteoporozu olanlarda ağrıyı azalttığı ve hareketliliği artırdığı biliniyor. Araştırmalar, hastalık durumlarına yönelik olmakla beraber, yumurta kabuğundaki kalsiyumun sağlıklı diş, kemik ve eklemlere sahip olmak için önleyici etkisi olduğu düşünülebilir” diyor.

GÜNDE EN FAZLA BİR ÇAY KAŞIĞI

Bir çay kaşığı yumurta kabuğu tozunda 800-1000 mg kalsiyum vardır. Elde ettiğiniz tozu suyla karıştırarak günde bir çay kaşığının dörtte üçü kadar 3 öğünde yemeklerle beraber tüketebilirsiniz. Günde bir çay kaşığından fazla kullanmayın. Günümüzde birçok kadın kemik sağlığı için “kalsiyum destekleri” kullanıyor ama bunun kemik kırıklarını önlemede işe yaramadığı gibi kalp krizi ve buna bağlı ölümleri artırdığı biliniyor.

NASIL HAZIRLANIR?

- Yumurta kabuğunun toz haline getirilmesi en kolay kullanım yoludur

- Yumurta kabuklarını önce bol suyla çalkalayıp durulayın. Yumurtanın iç kısmındaki ince kabukta da faydalı besin ögeleri vardır, bunları temizlemeyin

- Bir tencereyi suyla doldurun ve suyu kaynatın

- Yumurta kabuklarını kaynayan suya boşaltın, böylece zararlı mikroplar varsa bunlar ölecektir

- Kabukları 10 dakika süreyle kaynatın ve sonra boşaltın, cam veya paslanmaz çelikten bir fırın tepsisine yayın ve bir gece boyunca kurumasını bekleyin

- Ertesi sabah kabukları tam anlamıyla kuruması için 95 derecelik fırında 10 dakika süreyle tutun

- Daha sonra bir kahve değirmeninde tozlaşıncaya kadar öğütün

- Elde ettiğiniz yumurta kabuğu tozunu ağzı sıkıca kapatılabilen cam kavanozlarda muhafaza edin.

MALZEMELER

- 5 adet organik yumurta kabuğu

- 6 limonun suyu

- 2 limon kabuğunun rendesi

- 2 yemek kaşığı hakiki karakovan balı

HAZIRLANIŞI

Yumurtaların kabuklarını güzelce yıkayarak cam kavanoza alın. Üzerine 6 limonun suyu ve 2 limonun kabuğunu rendeleyerek ekleyin. Kavanozun ağzını bir tülbentle kapatarak serin ve loş bir ortamda bekletin. Yumurta kabukları tam olarak eridiğinde içine 2 yemek kaşığı karakovan balı ekleyin. Hazırladığınız kürü koyu renkli bir şişeye alarak karanlıkta saklayabilirsiniz. Her yemekten sonra bir çay kaşığı yiyebilirsiniz.

KALSİYUM KÜRÜ

Kemik erimesi, özellikle menopoz sonrası kadınları için büyük bir problem. Kemik erimesinden ilaçsız şekilde korunmak isteyenlere doğal çözüm; kalsiyum kürü! Ancak yumurta kabuklarının organik beslenmiş tavuk yumurtası olmasına dikkat edin.