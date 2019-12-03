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03 Aralık 2019 Salı 14:39:11 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 14:39:48

Kemik, eklem ve kas ağrıları endokrin hastalığının uyarıcısı olabilir

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özler, "Kemik ağrısı, sinir sıkışması, topuk ağrısı gibi şikayetlerin altında endokrin hastalıklar yatabilir." ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, iç salgı bezlerinin düzgün çalışmamasından kaynaklanan ve hormonların az veya fazla üretilmesiyle sonuçlanan endokrin sistem bozuklukları, tiroit, diyabet, kemik erimesi, hipertansiyon gibi birçok hastalığa sebep oluyor. Bu hastalıkların zaman içinde dokularda ödem oluşturması ise bazı ortopedik sorunlar için zemin hazırlıyor. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler, bu hastaların ortopedik tedavilerinin gerçekleşebilmesi için endokrinolojik ve metabolik problemlerin düzeltilmesi gerektiğini bildirdi.

Doç. Dr. Özler, şunları kaydetti:

"Kemik ağrısı, sinir sıkışması, topuk ağrısı gibi şikayetlerin altında endokrin hastalıklar yatabilir. Endokrin bozukluğu olan hastalarda eklem ağrıları, eklem çevresindeki tendonlarda sıkışma, kemik ağrıları sıklıkla karşılaşılan problemler arasında yer alıyor. Bu nedenle tedaviye başlamadan önce hastanın öyküsünü çok iyi bilmek gerekiyor. Özellikle hormonal problemi olan ve bu tür ağrılar çeken hastaların, mevcut hastalıkları hakkında ve ortopedi dışı şikayetleri konusunda da hekimlerin bilgilendirmeleri son derece önem taşıyor."

Endokrin problemlere bağlı ortopedik sorunların görülme oranının hastalığın şekline göre değiştiğini ve bunların kolaylıkla gözden kaçabileceğini vurgulayan Özler, bu tarz problemlerin kadın hastalarda daha sık göründüğünü kaydetti.

"D vitamini ve kalsiyum eksikliğine neden olabilir"

Doç. Dr. Turhan Özler, kadınlarda gebelikle beraber değişen hormonal durumların eklem, kas ve tendon ağrılarına sebep olabileceğine işaret ederek, endokrin ve metabolik sistemdeki problemlerin D vitamini ve kalsiyum eksikliğine de yol açabileceğini dile getirdi.

Yıllar içerisinde bu rahatsızlığı olan ve doğru tedavi olmayan hastaların, yaygın kemik erimesi ile karşılaşabilme riski olduğuna dikkat çeken Özler, şöyle devam etti:

"Bu durumda hastalar ileride kalça kırığı gibi ciddi risklerle de karşılaşabilir. İlaç ya da rehabilitasyon tedavileriyle rahatlıkla çözülebilecek bu problemler zamanında fark edilemezse yıllar sonra bu hastalıklarla ilgili bir iyileşme elde edilse bile sorun artık çözülemez hale gelir. Sonunda da ameliyat gerektirir. Özellikle kan şekeri kontrolü sağlanamayan diyabet hastalarında omuz, el bileği ve parmakları ilgilendiren tendon problemleriyle kas, eklem hastalıkları sık görülüyor. Bir de kontrolsüz şeker hastalığı nedeniyle tümüyle hissizliğe kadar gidebilen duyu kusurları gelişip, ayaklarda açılan yaralar yüzünden tekrarlayan ameliyatlar ve hatta bacağın kaybına sebep olabilen ciddi ve yaşamı tehdit eden problemler de bu hastalarda sıklıkla görülür."

(AA)

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