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09 Ağustos 2019 Cuma 10:24:56 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:18:35

Kavurmayı salata ile tüketin

Kurban Bayramı öncesi beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Gökçe Bönce, kavurmanın mutlaka salatayla tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Bönce, "Sağlıklı insanın tüketmesi gereken günlük et miktar 150-200 gram arasında. Ancak bu et yemeği pişirilirken ekstra yağ eklenmemeli" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramın olmazsa olmazını kavurmadan, yahniye çeşitli et yemekleri oluşturuyor. Etin kesildikten sonra 1-2 gün boyunca buzdolabında dinlendirilmesi gerektiğini anlatan Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, bayram öncesi beslenme önerilerinde bulundu.

"-18 DERECEDE 3 AY SAKLANABİLİR"

Etin saklanma koşullarına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, "Et kesildikten sonra küçük porsiyonlar halinde -18 derecede 3 ay saklanabilir. İlk 1-2 gün buzdolabında muhafaza edilirse etin yumuşaması sağlanır. Bu sindirim problemlerine neden olmaz. Ancak, yanlış saklama koşulları ve çözündürmeler ette bakteri üremesine yol açar. Etin kesinlikle uzun süre oda sıcaklığında muhafaza edilmemesi gerekir. Buzluktan çıkarılan ürünler kesinlikle oda sıcaklığında çözündürülmemelidir. Buzdolabı ortamında veya mikrodalgada çözdürme en sağlıklısıdır" diye konuştu.

Etteki bozulmanın koku ve görüntüden anlaşılabileceğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Bönce, "Eğer et kahverengileştiyse yavaş yavaş bozulmalar meydana gelmiş demektir. Bu durumdaki bir et kesinlikle tüketilmemeli ve derhal imha edilmelidir" uyarısında bulundu.

"ETİ C VİTAMİNİ İLE TÜKETİN"

Sağlıklı et tüketiminde pişirme koşullarının öneminin altını çizen Bönce, şu tavsiyelerde bulundu:

"Yağda kızartma yerine fırın, haşlama, ızgara gibi yöntemler tercih edilmelidir. Kavurma mutlaka salatayla tüketilmeli ama pişirme sırasında ekstra yağ eklenmemelidir. Ette C ve E vitaminleri olmadığından etin sebzelerle pişirilmesi daha sağlıklıdır. Yanına C vitamini içeren bol limonlu bir salata ile de etler tüketilebilir. Mangalı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Tercih edilecekse de etin ateşle direkt teması olmaması gerekir, etle mangal arasında en az 15 santim olmalıdır. Sağlıklı bir insanın tüketmesi gereken ortalama et miktarı 150-200 gramdır. Hastalığı olan kişilerde miktar düşürülmelidir. Kalp ve damar hastalığı olanlar, böbrek, karaciğer, hipertansiyonu olan kişilerde mutlaka porsiyon kontrolü yapılmalıdır. Kırmızı et yağ ve kolesterol içerikleri yüksek olan bir protein grubu olduğundan bu kişilerin 100 gramı geçmemesi gerekir."

ETİ FAZLA KAÇIRANLARA DETOKS İÇECEĞİ

Bayramda etin yanına eklenecek tatlının kilo alımına neden olacağını ifade eden Diyetisyen Gökçe Bönce, "Buna tatlılar eklenirse kilo almak kaçınılmaz olacaktır. Şekerli hamurlu ağır tatlılar yerine de sütlü tatlılar ya da meyve tercih edilmelidir. Bu daha sağlıklı seçim olacaktır" dedi. Bönce bayramda örnek bir beslenme düzeni ve yemeği fazla kaçıran kişilerin yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Öncelikle güne kahvaltıyla başlanmalıdır. Etli yemeğin mutlaka öğlen vaktinde tüketilmesi gerekir. Akşam ise daha çok sebze ağırlıklı bir öğün tercih edilmelidir. Mutlaka her öğünde salata olmalıdır. Bir dilim ekmeğe karşı 3 yemek kaşığı pilav ya da makarna tercih edilmemelidir. Yemeği fazla kaçıranlar ise günü toparlamak adına salata ve sebzeye yönelmelidir. Ara öğünde, bir adet salatalık, yarım elma, dereotu, maydanoz, limon karışımıyla hazırlanacak içecek ödemin atılmasına yardımcı olacaktır."

DHA

 

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