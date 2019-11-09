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09 Kasım 2019 Cumartesi 00:59:21 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 01:00:50

Karanfil yağı ağrıları dindiriyor

Sakinleştirici ve dinlendirici etkiye sahip olan karanfil yağı, baş ağrısını kısa sürede geçiriyor.

Güçlü bir aromaya sahip olan karanfil yağı, cilt sorunları, diş ağrısı, hazımsızlık, öksürük, astım, baş ağrısı ve stres gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılır.  En önemli ve yaygın kullanımı, baş ve diş ağrıları içindir. Zihin ve beden üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahip olduğundan, ağrıyı hafifletmeye ve gidermeye yardımcı olur.

DENİZ TUZU EKLEYİN

İçerdiği anti-inflamatuar maddesinin ağrı kesici etkisi vardır. İltihaplı hastalıklar sonucu ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı için, bir çay bardağına 3 damla karanfil yağı damlatıp içebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı deniz tuzu, 2 çay kaşığı badem veya hindistancevizi yağı ve 2-3 damla karanfil yağını karıştırın. Alnınıza masaj yaparak bu karışımı uygulayın. Anında bir soğutma etkisi sağlayacak ve baş ağrısını hafifletecektir. En etkili olduğu alan, ağız ve diş sağlığıdır. Aftlara, ağız içi enfeksiyonlarına, diş çürüklerine ve ağız içi kokusuna birebirdir. Bir çay bardağına 5 damla karanfil yağı damlatın. 5 dakika boyunca gargara yaparak kullanabilirsiniz. hem ağız kokusunu giderir Hem de içerdiği anti-bakteriyel madde ağız içindeki deforme hücreleri yok eder.

SUYLA KARIŞTIRILMALI

Karanfil yağı, sinir hücrelerini uyararak besinlerin sağlıklı emilimini sağlar. Aynı zamanda içeriğindeki çözücü maddeler sayesinde uyku problemini giderir. Uyku sorunu olanlar uyumadan 2 saat önce yarım çay bardağına 2 damla karanfil yağı damlatıp içerse hem rahat bir uyku çekmenizi sağlar hem de güne dinç uyanmanıza yardımcı olur.

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